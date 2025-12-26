ГСИН закупила рыбу по завышенным ценам и нанесла ущерб в 15,9 миллиона сомов

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах уголовно-исполнительной системы провела проверку в Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН). Сотрудники ведомства выявили серьезные нарушения в сфере закупок, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие установило, что в течение 2025 года должностные лица службы закупали замороженную рыбу для нужд осужденных и подследственных по завышенным ценам. В результате государству нанесли материальный ущерб на 15,9 миллиона сомов.

По итогам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 337 УК КР («Злоупотребление должностным положением») и начали следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.