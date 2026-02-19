13:46
Пять причин, почему детям не рекомендуют держать пост орозо

В последнее время стало распространенным явлением держать пост орозо детям школьного возраста (с 7 до 17 лет). Об этом сообщил Республиканский центр укрепления здоровья.

По его данным, врачи настоятельно рекомендуют избегать этой практики по следующим причинам, подтвержденным исследованиями.

1
Негативное воздействие на здоровье 

Дети школьного возраста находятся на важном этапе физического и психологического развития. Практика поста может привести к нарушению нормального режима питания и сна, что негативно сказывается на их здоровье и общем самочувствии.

2
Риск ухудшения учебной успеваемости 

Недостаток питания и нехватка сна могут значительно снизить концентрацию, внимание и способность к обучению. Это может привести к снижению успеваемости в школе и ухудшению учебных результатов.

3
Повышенный стресс и нервозность 

Недостаток питания и сна может вызвать стресс у ребенка, что, в свою очередь, может привести к раздражительности, нервозности и ухудшению эмоционального состояния.

4
Ослабление иммунной системы

Недостаточное питание и нехватка сна могут ослабить иммунную систему ребенка, делая его более уязвимым к различным инфекциям и болезням.

5
Опасность для физического здоровья 

Длительный период без еды и воды может представлять опасность для здоровья и безопасности ребенка, особенно если он остается без присмотра взрослых.

«Уважаемые родители! Помните, что забота о здоровье и благополучии наших детей должна быть приоритетом. Пожалуйста, обеспечьте им регулярное питание, достаточный сон и поддержку в их ежедневной жизни», — призывают в РЦУЗ.

В 2026 году месяц Рамазан (Орозо айы) начался сегодня.
