11:25
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Общество

Открывается регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент — Ош

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» информирует о запуске авиакомпанией Centrum Air нового регулярного рейса по направлению Ташкент — Ош. Начало выполнения полетов запланировано на 1 апреля.

Рейсы будут осуществляться на регулярной основе два раза в неделю — по средам и субботам, на современных воздушных судах семейства Airbus A320.

Продолжительность полета составит 1 час 10 минут. Минимальная стоимость авиабилетов начинается от 1,5 миллиона сумов ($124) в обе стороны без учета багажа. Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании, а также через действующие каналы продаж.

Расписание рейсов сформировано с учетом удобных стыковок в Ташкенте, что открывает пассажирам из Оша дополнительные возможности для дальнейших перелетов по маршрутной сети авиакомпании.

В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» отмечают, что открытие нового рейса — это не просто расширение маршрутной сети. Это дополнительная возможность для развития туризма, бизнеса и укрепления добрососедских связей между двумя странами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363814/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке обсудили внедрение стандартов качества питания в самолетах
Лицо Кыргызстана в небе. Asman Airlines показала дизайн самолетов Airbus A321
Дотационные рейсы из Бишкека в Раззаков выполняются шесть раз в неделю
По Кыргызстану стало больше доступных авиарейсов от Asman Airlines
Бишкек — Каракол: четыре дотационных рейса в неделю с пониженным тарифом
«Асман Эйрлайнс» увеличила число рейсов в Нарын и зафиксировала цену
«Асман Эйрлайнс» увеличила рейсы из Бишкека в Талас: цена снижена и закреплена
ОАО «Аэропорты Кыргызстана» закупило три новых деайсера
Внутренние авиаперевозки. Почему не снизили цены на рейсы в Ош и Манас
Авиакомпания Asman Airlines запустила прямой рейс Алматы — Каракол
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
27 февраля, пятница
11:20
Мелания Трамп впервые будет председательствовать в Совбезе ООН Мелания Трамп впервые будет председательствовать в Совб...
11:12
В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве на 12 миллионов сомов
11:12
Ссора в Чалдоваре закончилась смертью: мужчина зарезал соседа
11:09
Открывается регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент — Ош
11:09
Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay