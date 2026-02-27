ОАО «Аэропорты Кыргызстана» информирует о запуске авиакомпанией Centrum Air нового регулярного рейса по направлению Ташкент — Ош. Начало выполнения полетов запланировано на 1 апреля.

Рейсы будут осуществляться на регулярной основе два раза в неделю — по средам и субботам, на современных воздушных судах семейства Airbus A320.

Продолжительность полета составит 1 час 10 минут. Минимальная стоимость авиабилетов начинается от 1,5 миллиона сумов ($124) в обе стороны без учета багажа. Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании, а также через действующие каналы продаж.

Расписание рейсов сформировано с учетом удобных стыковок в Ташкенте, что открывает пассажирам из Оша дополнительные возможности для дальнейших перелетов по маршрутной сети авиакомпании.

В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» отмечают, что открытие нового рейса — это не просто расширение маршрутной сети. Это дополнительная возможность для развития туризма, бизнеса и укрепления добрососедских связей между двумя странами.