Общество

Кыргызстан и Китай связал новый авиарейс Гуанчжоу — Бишкек

Фото пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

В авиационной отрасли Кыргызской Республики произошло значимое событие — впервые выполнен рейс по новому международному маршруту Гуанчжоу — Бишкек — Гуанчжоу авиакомпанией China Southern Airlines. Это направление открыто впервые и на старте демонстрирует высокий интерес со стороны пассажиров.

По данным пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», первый рейс прибыл в аэропорт «Манас» с 134 пассажирами на борту, а обратным рейсом в Гуанчжоу отправились 104 человека. По данному маршруту самолеты будут летать дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Запуск нового направления стал результатом системной работы и скоординированных усилий команды ОАО «Аэропорты Кыргызстана», тесного взаимодействия с китайскими партнерами.

Ожидается, что открытие маршрута создаст дополнительные возможности для развития пассажирских и грузовых перевозок и поможет укреплению транспортных, экономических и гуманитарных связей между КР и КНР.

«Запуск этого рейса — важный шаг в расширении маршрутной сети и усилении международной связности Кыргызской Республики. Мы видим высокий потенциал данного направления как с точки зрения пассажиропотока, так и в части развития грузовых перевозок», — отметил директор по коммерции ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Аман Мамаев.

Отмечается, что China Southern Airlines уже выполняет рейсы из Бишкека в Пекин шесть дней в неделю. В дальнейшем ОАО «Аэропорты Кыргызстана» планирует и дальше расширять географию полетов, привлекать новых авиаперевозчиков и создавать комфортные условия для пассажиров и партнеров.
