Во всех областях Кыргызстана откроют специализированные скрининговые центры

Национальную программу «Үмүт» по внедрению пренатального скрининга на 2025-2030 годы предлагает кабмин. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что документ разработан в целях укрепления здоровья матерей и детей, раннего выявления и профилактики наследственных и хромосомных заболеваний, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах беременности, с учетом национальных и международных рекомендаций.

Достижение цели требует реализации комплекса взаимосвязанных задач:

предупреждение рождения больного ребенка с генетическими нарушениями и не только, путем внедрения пренатального скрининга в повседневную клиническую практику, для снижения детской заболеваемости, инвалидности и смертности в КР;

предупреждение тяжелых форм врожденных пороков развития;

создание условий для рождения здорового поколения за счет своевременной диагностики и сопровождения беременных с риском патологии плода.

Внедрение пренатального скрининга в стране является необходимостью для современной жизни. Программы пренатальной диагностики имеют большой потенциал для повышения качества жизни населения и достижения прогресса в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения.

При эффективной организации работы пренатальной диагностики можно способствовать предотвращению заболеваний, снизить уровень инвалидности не только среди детей, но всего населения в долгосрочной перспективе, снизить уровень перинатальной и детской смертности. Одной из основных причин перинатальной патологии, младенческой смертности и различных форм детской инвалидности являются врожденные пороки развития и наследственные заболевания, отмечают инициаторы.

Ключевым элементом программы является формирование национальной системы пренатального скрининга, направленной на раннее выявление тяжелых врожденных пороков развития у плода.

«В условиях отсутствия единого скринингового механизма беременные женщины проходят обследования нерегулярно, вне установленного графика и без учета клинически обоснованных протоколов. Это приводит к поздней диагностике, снижению шансов на своевременное медицинское вмешательство и росту числа случаев инвалидизации новорожденных.

Предлагаемая система базируется на биохимическом и ультразвуковом скрининге в I и II триместрах беременности с дальнейшим направлением женщин с высоким риском на углубленное обследование и генетическую консультацию. Верификация диагноза при необходимости будет осуществляться с использованием методов инвазивной диагностики. Скрининг должен проводиться в строго определенные сроки — 11–13 недель для первого триместра и 18–21 недели для второго. Нарушение этих сроков значительно снижает точность диагностики и сводит к минимуму возможности клинического вмешательства», — говорится в справке-обосновании.

Программа предусматривает создание в каждой области одного специализированного скринингового центра на базе крупных организаций здравоохранения, обладающих достаточным кадровым и техническим потенциалом. Эти центры будут отвечать за проведение скринингов для всех беременных женщин области. Обязательным условием является оснащение данных учреждений современными ультразвуковыми аппаратами экспертного класса и автоматическими биохимическими анализаторами, способными обеспечивать необходимый объем тестирований с соблюдением стандартов качества.