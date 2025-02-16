В Кыргызстане мужчины живут на восемь лет меньше женщин. В силу менталитета представители сильного пола нередко затягивают с визитом к докторам. А между тем мужчины чаще стали страдать бесплодием, с возрастом снижается потенция, обостряются другие проблемы.

О важности профилактики для мужчин 24.kg рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением общей урологии Республиканского научного центра урологии Нурбек Садырбеков.

— С 2014-го в Кыргызстане проводят ежегодные акции «Неделя мужского здоровья». За все время мы побывали во всех областях и регионах страны.

Менталитет в Центральной Азии такой, что мужчинам некогда следить за здоровьем, на первом месте — семья, дети, быт. Если для женщин раньше работали специальные кабинеты, то мужских консультаций никогда не было. После развала СССР социально-бытовые условия населения ухудшились, многие мужчины подались в трудовую миграцию. Это сказалось на их здоровье. Много мужчин стали в раннем возрасте получать инвалидность вследствие различных заболеваний.

— Насколько актуальны урологические заболевания?

— В целом по республике они занимают третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и патологий органов дыхания.

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Если говорить о мужчинах, то на первом месте стоят мочекаменная болезнь и воспалительные процессы. В нашей стране сухой жаркий климат, водоснабжение оставляет желать лучшего. Многие до сих пор пьют неочищенную воду, в том числе из арыков, родников.

На втором месте — заболевания органов репродуктивной системы — предстательной железы и органов мошонки.

При заболеваниях предстательной железы снижается потенция, ухудшается качество спермы. Это сильно отражается на психике мужчины. У некоторых молодых людей на фоне импотенции были даже суицидальные попытки. Но сейчас это лечится. Если не консервативно, то оперативно — ставим протезы.

В молодом возрасте у мужчин чаще встречаются воспалительные процессы предстательной железы, в более пожилом — опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные.

Определенные заболевания молодеют, в частности рак предстательной железы. Причин тому много: экология, социально-бытовые условия, образ жизни, сфера деятельности.

Изменилась ситуация и с бесплодием. Раньше примерно 80 процентов супружеских пар не могли зачать ребенка из-за женских проблем, то сейчас примерно 40 процентов случаев бесплодия связано с проблемами у мужчин.

Какие симптомы должны побудить мужчину пойти к доктору: снижение потенции;

нарушение мочеиспускания;

выделения гнойного и другого характера из мочеиспускательного канала;

наличие крови;

боли внизу живота, в области яичек, почек.

— Каковы причины мужского бесплодия?

— Инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путем, приводят к воспалению мочеиспускательного канала. Это бесследно не проходит — сужается уретра. Инфекции также поражают семенные протоки, яички и придатки, что приводит к непроходимости протоков.

Кроме того, к бесплодию приводят гормональные проблемы и нарушения качества спермы. При воспалении яичек резко снижается выработка сперматозоидов и гормонов.

При воспалении предстательной железы снижается качество спермы, поскольку она вырабатывает нужные ферменты для подвижности сперматозоидов, в частности фруктозу и лимонную кислоту.

— Какие проблемы могут появиться у мужчин с возрастом?

— У женщин наступает климакс, у мужчин то же самое. Со временем снижается выработка тестостерона. Снижение его уровня приводит к выработке дигидротестостерона. Этот активный, «злой» гормон приводит к активации ферментной системы 5-альфа-редуктазы. Это вызывает усиленный рост парауретральных желез. Клетки разрастаются и закрывают мочеиспускательный канал, простата увеличивается, и мужчина элементарно не может опорожнить мочевой пузырь. Конечно, это происходит не сразу, а постепенно.

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С годами мужчины начинают тужиться, долго стоять у унитаза, ходить по ночам в туалет. Многие впоследствии оперируются.

Иногда процесс может быть злокачественным. Смертность от рака предстательной железы очень высокая. Если учесть, что недуг молодеет, то это не только медицинская, но и социальная проблема.

Но сейчас мы хорошо диагностируем рак предстательной железы. Последние несколько лет проводили скрининг у мужчин по поводу рака и доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Оказалось, очень многие даже не знают о заболевании. Мужчины привыкают к долгому мочеиспусканию, не обращают на это внимания. С годами это усугубляет ситуацию.

— Какие первые признаки импотенции?

— Снижение либидо, полового влечения.

Эректильную дисфункцию делят на психогенную, органическую и смешанную. Психогенная приводит к усугублению психологического состояния, мужчине сложно принять проблему, но вылечиться можно.

С дисфункцией органического происхождения тяжелее: поражаются сосуды, которые наполняют кровью половой член, возникают рубцовые деформации пениса. Здесь помогут только хирургические методы коррекции.

При дисфункции смешанного характера идет сочетание органической и психогенной. Главное — не затягивать визит в больницу, обратиться вовремя к специалистам.

! Как часто мужчинам следуют посещать уролога? После 40 лет раз в год, при необходимости — дважды; после 50 лет желательно два раза в год проходить скрининг и обследование. Обычно это УЗИ и анализ крови, мочи.

— А мальчикам нужно посещать врача?

— При рождении детей осматривают неонатологи в роддомах. Естественно, они смотрят на наличие половых органов, мошонки. Важно знать: яички в первое время могут не находиться в мошонке, спускаются туда в течение года. Иногда бывают огромные, водянистые мошонки. Детские врачи это очень хорошо знают.

После года желательно посетить детского уролога. При какой-либо врожденной аномалии он рекомендует оперативное лечение.

Перед поступлением в первый класс дети тоже обычно проходят обследование. Следующий важный период — половое созревание. В 10-14 лет подростку обязательно надо посетить врача. Если нет детского уролога, обратиться к взрослому. Очень много болезней мы пропускаем именно в период полового созревания. Это можно оперировать, успешно корригировать в подростковом возрасте, но через 20-30 лет изменить что-либо сложно.

К нам иногда приходят взрослые мужчины, у которых нет яичек в мошонке. А это нужно было оперировать в детстве, до пяти лет. Родители могли этого и не знать, их обвинять нельзя. Видимо, патронаж страдает, педиатров не хватает.

Конечно, шанс родить своего ребенка есть — оперируем, смотрим на наличие сперматозоидов. Если они есть, то делаем забор и проводим криоконсервацию сперматозоидов и отправляем на экстракорпоральное оплодотворение.