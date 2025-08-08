В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой

В парке Алишера Навои в Оше сносят незаконно возведенные объекты предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что муниципалитет выиграл все судебные процессы по возврату земельных участков под 11 коммерческими объектами в указанной зоне отдыха. Но, несмотря на предупреждения, владельцы построек не проводили работы по сносу зданий.

Семь из них построены в заповедной зоне реки Ак-Бууры. Сегодня управление муниципальной собственности приступило к сносу указанных зданий.

Отмечается, что среди владельцев бизнес-объектов числятся посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев и депутат Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова.