В Бишкек с гастролями приезжает театр драмы и оперетты Усть-Каменогорска

3-4 апреля на сцене Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова в Бишкеке выступят артисты Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты из города Усть-Каменогорска. Об этом сообщили в ГНРТД.

Гости привезут целую палитру эмоций и впечатлений, подготовив к показу спектакли, которые придутся по вкусу как самым юным зрителям, так и искушенным театралам.

«Вас ждут захватывающие постановки, яркие декорации, талантливая игра актеров и, конечно же, незабываемые истории, которые заставят вас смеяться, грустить, размышлять и, возможно, даже немного изменить свой взгляд на мир», — говорится в сообщении.

Гастрольная афиша:

3-4 апреля. Сергей Михалков, сказка «Три поросенка». Начало в 11.00,

Мольер «Тартюф, или Обманщик». Трагикомедия в двух действиях. Начало в 19.00.

4 апреля. Николай Гоголь «Женитьба». Совершенно (не) вероятное событие в двух действиях. Начало в 19.00.