Общество

С 2024 года в НЦОМиД бесплатно пересадили почки 35 пациентам

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) успешно выполнена очередная пересадка почки. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, реципиентом стал 33-летний пациент О.Р., который на протяжении одного года и девяти месяцев находился на гемодиализе из-за хронической болезни почек в терминальной стадии. Донором выступил его родной брат 44-летний Т.Н.

Операция прошла успешно, состояние пациента оценивается как стабильное.

Медицинская бригада отмечает, что обе стороны — и донор, и реципиент — чувствуют себя удовлетворительно, а функция пересаженной почки восстановилась.

Всего с 2018 года в НЦОМиД выполнено 76 пересадок, в том числе 35 на бюджетной основе с 2024-го.

«Развитие программы трансплантологии — одно из приоритетных направлений Министерства здравоохранения. Благодаря государственной поддержке и профессионализму отечественных хирургов высокотехнологичные операции сегодня успешно проводятся в Кыргызстане, что позволяет спасать жизни граждан без необходимости выезда за рубеж», — отметили в МЗ КР.
