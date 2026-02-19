20:00
Задержанного нефролога Насиру Бейшебаеву отпустили под домашний арест

Задержанного нефролога Насиру Бейшебаеву отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщила адвокат Евгения Крапивина.

По ее словам, решение принято сегодня в Первомайском районном суде Бишкека.

Напомним, 18 февраля стало известно, что нефролога Насиру Бейшебаеву задержали. Коллектив Национального центра охраны материнства и детства обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой провести объективное, всестороннее и справедливое рассмотрение сложившейся ситуации с соблюдением всех норм законодательства.
