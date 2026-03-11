Бишкекчане просят сделать остановку для автобуса № 56 на улице Жумабека

Жители Бишкека просят определить официальную остановку для автобуса № 56 на улице Жумабека, на участке между улицами Гоголя и Суюмбаева.

По их словам, на этом отрезке автобус не останавливается, из-за чего пассажирам приходится буквально бежать за транспортом.

Бегаем за автобусом, а он не останавливается. Водитель говорит, что здесь нет остановки. Хотя расстояние там достаточно большое. Читатели 24.kg

Бишкекчане отмечают, что на данном участке живет и проходит много людей, поэтому просят службы рассмотреть возможность организации остановки для удобства пассажиров.

