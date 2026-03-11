22:31
Агент 024

Бишкекчане просят сделать остановку для автобуса № 56 на улице Жумабека

Жители Бишкека просят определить официальную остановку для автобуса № 56 на улице Жумабека, на участке между улицами Гоголя и Суюмбаева.

По их словам, на этом отрезке автобус не останавливается, из-за чего пассажирам приходится буквально бежать за транспортом.

Бегаем за автобусом, а он не останавливается. Водитель говорит, что здесь нет остановки. Хотя расстояние там достаточно большое.

Читатели 24.kg 

Бишкекчане отмечают, что на данном участке живет и проходит много людей, поэтому просят службы рассмотреть возможность организации остановки для удобства пассажиров.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/365473/
