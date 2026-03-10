18:44
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Агент 024

Горожане предлагают запустить автобусы по улице Ибраимова в Бишкеке

Фото из интернета

Жители Бишкека просят учитывать улицу Ибраимова при разработке новых маршрутов общественного транспорта в столице. По их словам, сейчас в городе проводится работа по их реформированию.

Горожане отмечают, что улица Ибраимова является одной из широких магистралей Бишкека и проходит параллельно улице Абдрахманова, через которую сегодня идет основной поток общественного транспорта.

Поэтому они предлагают рассмотреть возможность запуска части автобусных маршрутов по улице Ибраимова — от проспекта Жибек Жолу до улицы Кулатова. По мнению горожан, эта улица пока незаслуженно остается без общественного транспорта и фактически игнорируется при планировании маршрутов.

Бишкекчане также напомнили, что во время ремонта улицы Абдрахманова улица Ибраимова успешно использовалась как альтернативная дорога и помогала разгрузить транспортный поток.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/365344/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Бишкека жалуются на плохую работу автобуса № 64
Мэр Бишкека раскритиковал подрядчиков, самовольно изменивших проект дороги
В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества
Мэрия Бишкека: Улица Санжыра в жилмассиве «Кок-Жар» будет отремонтирована
Жители жилмассива «Кок-Жар» в Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра
В парламенте требуют разъяснений, будет ли снос домов на улице Шералиева
В столице будут закрыты для проезда некоторые отрезки улиц
В Бишкеке изменили еще один электробусный маршрут
Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;приложении &laquo;Тундук&raquo; у&nbsp;части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления В приложении «Тундук» у части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления
Жители микрорайона &laquo;Аламедин-1&raquo; в&nbsp;Бишкеке выступают против сноса стоянки Жители микрорайона «Аламедин-1» в Бишкеке выступают против сноса стоянки
Соцфонд объяснил возможное уменьшение пенсионных накоплений в&nbsp;&laquo;Тундуке&raquo; Соцфонд объяснил возможное уменьшение пенсионных накоплений в «Тундуке»
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
18:44
В Бишкеке владелец добровольно демонтирует пиццерию в 6-м микрорайоне В Бишкеке владелец добровольно демонтирует пиццерию в 6...
18:43
Жайнак Усен уулу назначен советником спикера ЖК по вопросам цифровизации
18:25
Горожане предлагают запустить автобусы по улице Ибраимова в Бишкеке
18:07
Милиция города Ош вышла на рейды против попрошаек
18:02
Еще один тяжелоатлет из Кыргызстана завоевал золото на Arnold Sports Festival