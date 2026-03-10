Горожане предлагают запустить автобусы по улице Ибраимова в Бишкеке

Жители Бишкека просят учитывать улицу Ибраимова при разработке новых маршрутов общественного транспорта в столице. По их словам, сейчас в городе проводится работа по их реформированию.

Горожане отмечают, что улица Ибраимова является одной из широких магистралей Бишкека и проходит параллельно улице Абдрахманова, через которую сегодня идет основной поток общественного транспорта.

Поэтому они предлагают рассмотреть возможность запуска части автобусных маршрутов по улице Ибраимова — от проспекта Жибек Жолу до улицы Кулатова. По мнению горожан, эта улица пока незаслуженно остается без общественного транспорта и фактически игнорируется при планировании маршрутов.

Бишкекчане также напомнили, что во время ремонта улицы Абдрахманова улица Ибраимова успешно использовалась как альтернативная дорога и помогала разгрузить транспортный поток.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.