Жители Бишкека жалуются на плохую работу автобуса № 64

В Бишкеке жители улицы Баялинова пожаловались на неудовлетворительную работу автобусного маршрута № 64. По их словам, интервал между рейсами составляет по 30–40 минут, а иногда автобус и вовсе не приезжает по расписанию.

Горожане отмечают, что по улице Баялинова это единственный маршрут общественного транспорта.

Рано утром люди подолгу стоят на остановках, но в итоге вынуждены уезжать на такси, чтобы не опоздать на работу.

«Благо сейчас каникулы, а так детям очень тяжело уехать — они давятся в автобусах, потому что он редко ходит. Нам сказали, что на маршруте всего девять автобусов. Но мы и их не видим», — рассказали местные жители.

По их словам, например сегодня, в 7.30, по данным онлайн-карты, несколько автобусов № 64 находились в южной части города, тогда как в районе Маевки в это время не было ни одного.

Горожане просят соответствующие службы обратить внимание на ситуацию и наладить регулярное движение транспорта по маршруту.

