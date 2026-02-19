МИД разъяснил порядок получения коммерческих водительских удостоверений в США

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, в продолжение ранее опубликованной информации о порядке получения и продления коммерческих водительских удостоверений (CDL), информирует, что в Соединенных Штатах Америки действуют усиленные требования к выдаче и продлению указанных удостоверений.

Согласно разъяснениям Министерства транспорта США и Федеральной администрации безопасности автотранспортных средств, право на получение либо продление CDL, как правило, сохраняется за:

гражданами США;

владельцами «грин-карты» (законными постоянными жителями США);

иностранными гражданами, находящимися в США по отдельным рабочим визовым;

Также обращаем внимание, что наличие разрешения на работу (EAD) и номера социального страхования (SSN) не гарантирует право на получение или продление CDL без соответствующего иммиграционного статуса, признаваемого федеральными органами США.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики повторно рекомендует гражданам заблаговременно уточнять требования в уполномоченных органах штатов, отслеживать сроки действия разрешительных документов и учитывать возможные изменения федеральных норм.