В Бишкеке задержана подозреваемая в совершении мошенничества

Сотрудниками УВД Октябрьского района Бишкека задержана подозреваемая в совершении мошенничества.
В УВД Октябрьского района с заявлением обратилась гражданка Т.О. с просьбой принять меры в отношении гражданки З.К., которая вошла к ней в доверие на рынке «Орто-Сай» и обманным путем, под предлогом привезти спортивные вещи из Турции, завладела денежными средствами в сумме 1 миллион 200 тысяч сомов, после чего скрылась.
По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района Бишкека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.
Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов 0700210024, 0551900059 или 102.