Общество

В Бишкеке задержана подозреваемая в совершении мошенничества

Сотрудниками УВД Октябрьского района Бишкека задержана подозреваемая в совершении мошенничества.

В УВД Октябрьского района с заявлением обратилась гражданка Т.О. с просьбой принять меры в отношении гражданки З.К., которая вошла к ней в доверие на рынке «Орто-Сай» и обманным путем, под предлогом привезти спортивные вещи из Турции, завладела денежными средствами в сумме 1 миллион 200 тысяч сомов, после чего скрылась.

По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района Бишкека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий оперативниками УВД Октябрьского района была установлена и задержана гражданка З.К., 1993 года рождения. Она доставлена в Следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворена в ИВС ГУВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов 0700210024, 0551900059 или 102.
