Общество

Проект «Центральная Азия на перекрестке идей и культур» открывается в Москве

В Москве на территории Государственной публичной исторической библиотеки России 24 февраля стартует новый выставочный проект «Центральная Азия на перекрестке идей и культур».

Экспозиция посвящена культурно-историческим процессам в регионе, которые являются важным перекрестком культур, цивилизаций, торговых путей и мировых религий, рассказали сотрудники отдела библиотечного маркетинга.

Концептуально выставочный проект будет направлен на раскрытие цивилизационного вклада Центральной Азии в развитие мировой культуры и прогресса, трансфер знаний и технологий. Так как здесь была колыбель ряда цивилизаций, сменяющих друг друга: Бактрийское царство, Парфянская империя, Кушанское царство, Хорезм и Согдиана, Сельджукская империя, государства Караханидов и Газневидов, Бухарский эмират и Хивинское ханство. В этом регионе также пролегал Великий Шелковый путь, ставший мостом для культурного взаимодействия и обмена достижениями между Востоком и Западом, говорится в сообщении.
