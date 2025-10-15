На железнодорожном переезде на улице Маяковского в Новопокровке случилось серьезное ДТП: поезд столкнулся с легковым автомобилем. Машина получила значительные повреждения.

Как сообщили очевидцы, в автомобиле находились пассажиры такси, направлявшиеся к озеру Иссык-Куль. После аварии трое человек были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По состоянию на момент публикации, их родственники еще не найдены. ЧП случилось 14 октября.

Официальных комментариев от правоохранительных органов или железнодорожной службы пока не поступало.