Происшествия

Поезд столкнулся с легковушкой в Новопокровке — три человека тяжело ранены

На железнодорожном переезде на улице Маяковского в Новопокровке случилось серьезное ДТП: поезд столкнулся с легковым автомобилем. Машина получила значительные повреждения.

Как сообщили очевидцы, в автомобиле находились пассажиры такси, направлявшиеся к озеру Иссык-Куль. После аварии трое человек были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По состоянию на момент публикации, их родственники еще не найдены. ЧП случилось 14 октября.

Официальных комментариев от правоохранительных органов или железнодорожной службы пока не поступало.

