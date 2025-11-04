В жилмассиве «Рабочий городок» в Бишкеке мужчина угрожал соседу охотничьим ружьем и несколько раз выстрелил в его сторону. Инцидент произошел днем 30 октября, сообщили в УВД Ленинского района.

По данным милиции, стрелявшему 51 год. Предположительно он был в состоянии алкогольного опьянения. Соседи рассказали, что конфликт между мужчинами возник на бытовой почве.

Переговоры с подозреваемым проводил начальник РУВД Ленинского района Азамат Байгазиев. Он убедил мужчину добровольно сдаться. Того задержали и водворили в изолятор временного содержания.

На месте происшествия изъяли двуствольное охотничье ружье без маркировки, пневматическое оружие и две гильзы. Пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Следствие продолжается.