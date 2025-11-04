11:54
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке мужчина стрелял в соседа из ружья — его задержала милиция

В жилмассиве «Рабочий городок» в Бишкеке мужчина угрожал соседу охотничьим ружьем и несколько раз выстрелил в его сторону. Инцидент произошел днем 30 октября, сообщили в УВД Ленинского района.

По данным милиции, стрелявшему 51 год. Предположительно он был в состоянии алкогольного опьянения. Соседи рассказали, что конфликт между мужчинами возник на бытовой почве.

Переговоры с подозреваемым проводил начальник РУВД Ленинского района Азамат Байгазиев. Он убедил мужчину добровольно сдаться. Того задержали и водворили в изолятор временного содержания.

На месте происшествия изъяли двуствольное охотничье ружье без маркировки, пневматическое оружие и две гильзы. Пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349576/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Ко Дню милиции Ошское УВД получило новые служебные автомобили
В Ошe состоялось открытие нового здания отдела милиции
День милиции: президент сообщил о передаче 101 служебного авто
Глава кабмина поздравил милиционеров с профессиональным праздником
В Бишкеке милиционеры отвели потерявшегося мальчика домой
Угроза ученикам. В школах Ленинского района Бишкека усилены меры безопасности
Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
В парламенте подняли вопрос повышения пенсии ветеранам милиции
Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
Китайцы были пьяны. Подробности инцидента со стрельбой на КПП «Иркештам»
Популярные новости
Миллионы сомов и&nbsp;долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на&nbsp;&laquo;Достуке&raquo; Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
11:50
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
11:47
Открыты зимние приюты для людей без определенного места жительства
11:37
Страна должна прокормить себя: утверждены нормы продовольственной независимости
11:33
Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате
11:22
В Бишкеке мужчина стрелял в соседа из ружья — его задержала милиция