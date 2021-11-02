В Бишкеке задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, при патрулировании города на пересечении улиц Тоголока Молдо и Фрунзе за нарушение Правил дорожного движения остановили автомашину Honda Sonata. За рулем находился 23-летний горожанин. В багажнике автомобиля нашли ружье неизвестной марки и пакет со спичечным коробком, в котором находилось вещество темного цвета со специфическим запахом конопли — примерно шесть граммов. Мужчину доставили в УВД Первомайского района Бишкека для дальнейшего разбирательства.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 268 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.