Происшествия

Незаконный отлов кекликов. Браконьеров оштрафовали на 12,5 тысячи сомов

Инспекторами Джалал-Абадского регионального управления Министерства природных ресурсов в результате оперативного расследования выявлен факт незаконной охоты. На основании информации, поступившей от граждан через источники сообщений, в тот же день были проведены оперативные мероприятия, а также направлено письмо в Токтогульский РОВД для установления нарушителей.

В ходе рейда установлено, что жители села Кара-Жыгач Токтогульского района незаконно отловили и использовали девять особей кеклика без применения огнестрельного оружия.

По данному факту в соответствии со статьей 263 Кодекса Кыргызской Республики «О правонарушениях» составлен протокол и наложен штраф в размере 12,5 тысячи сомов. Кроме того, согласно постановлению правительства № 224, за девять особей кеклика исчислен ущерб в размере 36 тысяч сомов.
