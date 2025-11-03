14:27
Происшествия

Задержаны браконьеры за незаконный лов рыбы на Иссык-Куле

В ОВД Иссык-Кульского района 31 октября поступило сообщение о незаконном вылове рыбы вблизи села Ананьево, а также о наличии у нарушителей двух единиц огнестрельного оружия неизвестной модели. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа айыльного отделения милиции села Ананьево.

При осмотре у жителя села А.И. обнаружены и изъяты 87 единиц рыбы и 2 единицы огнестрельного оружия. Факт зарегистрирован в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района, возбуждено уголовное дело по статье 310 Уголовного кодекса.

В ходе следствия установлены причастные к противоправной деятельности лица: А.И., 1990 года рождения, житель села Ананьево; А.З., 1991 года рождения, житель села Орто-Өрүктү; Б.Ж., 1993 года рождения, житель села Орто-Өрүктү.

В рамках обысков по местам проживания подозреваемых у А.И. изъяты 11 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и оборудование для их изготовления. У А.З. обнаружены резиновые сапоги и два спасательных жилета.

А.И. и А.З. допрошены в качестве подозреваемых и водворены в изолятор временного содержания в соответствии со статьями 96-97 УПК КР.

В настоящее время региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по Иссык-Кульскому региону проводит соответствующие экспертизы.
Ведется следствие. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349477/
просмотров: 147
