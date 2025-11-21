11:20
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Происшествия

На Иссык-Куле пресекли браконьерский промысел с использованием электротока

20 ноября 2025 года около 02.30 ночи в селе Григорьевка Иссык-Кульского района в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОВД Иссык-Кульского района и патрульно-постовой службы УВД Иссык-Кульской области задержали четверых браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, четверо задержанных — жители села Бостери — осуществляли лов рыбы в реке, впадающей в озеро, с использованием самодельного устройства для подачи электрического тока в воду, работавшего от автомобильного аккумулятора. Один из задержанных является сотрудником службы охраны МВД КР.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Браконьеры

При проверке у нарушителей были обнаружены: 7 штук форели, автомобильный аккумулятор, фонарик, электрический сачок, самодельное устройство для электрического лова рыбы.
 
В жилищах задержанных проведены неотложные обыски. В доме одного из задержанных изъято 20 штук форели и 14 патронов, в доме другого задержанного — рог дикого животного.
 
Факт зарегистрирован в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района, возбуждено уголовное дело по статье 310 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Задержанные водворены в изолятор временного содержания на основании статей 96–97 УПК КР.
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351762/
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле убили мужчину. Причастные к преступлению милиционеры задержаны
Течет с грязью. Жители Бактуу-Долоноту жалуются на качество питьевой воды
Лобовое столкновение на Иссык-Куле: 27-летний водитель погиб на месте
В КР разработают механизм закрытия пансионатов, не имеющих очистных сооружений
В борьбе с браконьерами на Иссык-Куле используют подводные и воздушные дроны
Из Токтогулки достали более тысячи незаконно установленных рыболовных сетей
Министр энергетики проверил строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле
Задержаны браконьеры за незаконный лов рыбы на Иссык-Куле
Аскат Алагозов: Озеро Иссык-Куль наконец-то начало дышать
Смертельное ДТП на Иссык-Куле: дети стали свидетелями гибели матери
Популярные новости
Гендиректора фирмы и&nbsp;ее&nbsp;дочь подозревают в&nbsp;хищении $1,47&nbsp;миллиона. Их&nbsp;задержали Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали
Чиновника арестовали за&nbsp;незаконное распределение земель в&nbsp;Кок-Жаре Чиновника арестовали за незаконное распределение земель в Кок-Жаре
В&nbsp;Саудовской Аравии в&nbsp;сгоревшем автобусе погибли 42&nbsp;паломника В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
Бизнес
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
21 ноября, пятница
10:58
Китайцы приехали не захватывать нас, а строить заводы — Садыр Жапаров Китайцы приехали не захватывать нас, а строить заводы —...
10:55
Потерпите два года. Садыр Жапаров пообещал выход из энергокризиса к 2028 году
10:45
MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
10:43
Реакция Зеленского на новый мирный план США: не будем делать резких заявлений
10:34
На Иссык-Куле пресекли браконьерский промысел с использованием электротока