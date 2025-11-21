На Иссык-Куле пресекли браконьерский промысел с использованием электротока

20 ноября 2025 года около 02.30 ночи в селе Григорьевка Иссык-Кульского района в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОВД Иссык-Кульского района и патрульно-постовой службы УВД Иссык-Кульской области задержали четверых браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, четверо задержанных — жители села Бостери — осуществляли лов рыбы в реке, впадающей в озеро, с использованием самодельного устройства для подачи электрического тока в воду, работавшего от автомобильного аккумулятора. Один из задержанных является сотрудником службы охраны МВД КР.

Фото Минсельхоза. Браконьеры

При проверке у нарушителей были обнаружены: 7 штук форели, автомобильный аккумулятор, фонарик, электрический сачок, самодельное устройство для электрического лова рыбы. В жилищах задержанных проведены неотложные обыски. В доме одного из задержанных изъято 20 штук форели и 14 патронов, в доме другого задержанного — рог дикого животного.