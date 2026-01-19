16:26
Общество

В Кыргызстане вновь отмечается рост ОРВИ и гриппа

В Кыргызстане за третью неделю 2026 года — с 12 по 18 января — зарегистрировано 15 тысяч 869 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 28,8 процента.

Из всех заболевших 76,7 процента составляют дети до 14 лет. Госпитализировано 17,4 процента заболевших (2,7 тысячи случаев).

Выше республиканского показателя заболеваемость зарегистрирована в Бишкеке и Оше, а также в Баткенской, Чуйской и Таласской областях.

С октября 2025-го по республике в основном циркулирует грипп A, а также регистрируются случаи гриппа В и COVID-19.

Среди циркулируемых ОРВИ превалирует аденовирус, риновирус и парагриппы.
