09:34
USD 84.73
EUR 100.69
RUB 1.16
Власть

Аскар Акаев намерен посетить малую родину в Кемине. После допросов

Экс-президент Аскар Акаев не будет задерживаться в Кыргызстане и после окончания следственных мероприятий намерен вернуться в Москву. Об этом 24.kg сообщили в его окружении.

Отмечается, что первый глава государства связан обязательствами — он профессор МГУ и должен быть на работе.

Однако в планах Аскара Акаева — поездка в Кемин, это его родное село.

Напомним, за время 16-летнего отсутствия сбежавшего после 24 марта 2005 года президента у него здесь скончались братья Асанкул и Болот Акаевы. В Москве умер старший сын Айдар Акаев. Аскар Акаев хочет посетить могилы братьев и провести поминальные мероприятия в кругу родственников.

Ранее пресс-центр ГКНБ сообщил, что бывший глава государства Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек.

Уточняется, что в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственной следственной группой Аскар Акаев был объявлен в розыск. Бывший президент наряду с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202959/
просмотров: 800
Версия для печати
Материалы по теме
В Кемине минувшей ночью полностью сгорела автозаправка Red Petroleum
Соратник Аскара Акаева: Если бывший президент виновен, его арестуют
Аскар Акаев отказался говорить, на каких условиях пошел на сделку со следствием
Встретили радушно. Аскар Акаев вышел с допроса в ГКНБ и сделал заявление
Как встречали Аскара Акаева. В Сети появилось видео из аэропорта «Манас»
В здание ГКНБ прибыл Камчыбек Ташиев
Дело «Кумтора». Аскар Акаев готов сотрудничать со следствием
Дело «Кумтора». Аскара Акаева доставили в ГКНБ
Аскар Акаев прилетел в Бишкек
Аскар Акаев возвращается в Бишкек
Популярные новости
Узбекистанцы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан Узбекистанцы обратились к Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева
Аскар Акаев возвращается в&nbsp;Бишкек Аскар Акаев возвращается в Бишкек
Бизнес
Beeline дарит подарки и&nbsp;приятные бонусы в&nbsp;честь дня рождения! Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!
Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в&nbsp;&laquo;Керемет Банк&raquo;! Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в «Керемет Банк»!
Трансплантация печени в&nbsp;Acıbadem Трансплантация печени в Acıbadem
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
3 августа, вторник
09:32
Сбежавший из колонии член ОПГ обворовывал дома в Бишкеке. Его задержали Сбежавший из колонии член ОПГ обворовывал дома в Бишкек...
09:32
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 августа
09:30
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 22 медработника
09:29
Коронавирусом болеют 12 тысяч 667 человек, 1 тысяча 230 — в тяжелом состоянии
09:27
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще десять человек