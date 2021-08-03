Аскар Акаев намерен посетить малую родину в Кемине. После допросов

Экс-президент Аскар Акаев не будет задерживаться в Кыргызстане и после окончания следственных мероприятий намерен вернуться в Москву. Об этом 24.kg сообщили в его окружении.

Отмечается, что первый глава государства связан обязательствами — он профессор МГУ и должен быть на работе.

Однако в планах Аскара Акаева — поездка в Кемин, это его родное село.

Напомним, за время 16-летнего отсутствия сбежавшего после 24 марта 2005 года президента у него здесь скончались братья Асанкул и Болот Акаевы. В Москве умер старший сын Айдар Акаев. Аскар Акаев хочет посетить могилы братьев и провести поминальные мероприятия в кругу родственников.

Ранее пресс-центр ГКНБ сообщил, что бывший глава государства Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек.

Уточняется, что в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственной следственной группой Аскар Акаев был объявлен в розыск. Бывший президент наряду с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.