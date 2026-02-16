Будни «Тазалыка»: иностранцы на сборе мусора и дворники в мобильном приложении

Муниципальное предприятие «Тазалык» отвечает не только за вывоз мусора в столице, но и за санитарную очистку города, уборку арыков, отлов и отстрел животных по заявкам.

О направлениях работы и задачах предприятия в эксклюзивном интервью 24.kg рассказал директор МП «Тазалык» Жолдош Чуштуков.

— Какая техника есть сегодня на балансе предприятия?

— Сейчас машины переоборудованы под зимнее время года. Они комбинированные — это техника, которая зимой чистит дороги и посыпает их солью. Летом мы меняем пескоразбрасыватели на бочки — моем дороги и поливаем зеленые насаждения.

За последние два года мы хорошо обновили технику — приобрели 188 новых машин. Жолдош Чуштуков

Сегодня мы задействуем более 300 машин. Но после административно-территориальной реформы даже этой техники не хватает. Но 90 процентов города мы охватить сумели. Сегодня у нас более 1 миллиона абонентов. Увеличивается и территория, и количество хозяйствующих субъектов, и число наших работников.

— Прибегает ли сейчас «Тазалык» к помощи частных фирм по сбору бытовых отходов?

— Мы самостоятельно охватили около 80-90 процентов территории города. На аутсорсинг передали часть жилмассивов частным компаниям. Все делается через тендер. Это рыночные отношения и без них мы не справляемся.

Было 5 частных компаний, но даже у них ломается техника. Поэтому у нас сейчас только один договор. Недавно вновь объявили конкурс, но участников не было. Будем объявлять его снова. Жолдош Чуштуков

— С частным ОсОО «Комтаранском» суды завершены?

— Нет, они продолжаются. Были нюансы, но вопрос там решаемый. Суд все расставит на свои места.

Но такие ситуации у нас не со всеми частниками. Есть фирма, с которой мы работаем более трех лет. Мы платим вовремя, а они вовремя убирают, и нет никаких проблем.

— Какие новшества сейчас внедряются для совершенствования ирригационной системы. Есть ли мирабы, или эту функцию передали другим службам?

— Мэрия подготовила электронную схему всех арычных систем города. Там по цветам видно, какого размера арыки, действующие они или нет. Где требуется ремонт.

Есть два вида арыков: поливные и сливные вдоль дорог. «Тазалык» постоянно чистит все арычные системы.

Функция мирабов — распределителей воды — передана МП «Бишкекзеленстрой».

Фото 24.kg. Директор МП «Тазалык» Жолдош Чуштуков

— Какие сейчас зарплаты у дворников. Есть ли дефицит работников?

— Зарплата в среднем 30-40 тысяч сомов. Мы рассматриваем ее увеличить на 50 процентов. В прошлом году ее поднять не получилось, но были премии, не две за год, а целых четыре, то есть поквартально.

У нас постоянная текучка кадров. Зимой ситуация более-менее стабильная, вакансии обычно закрыты. Но с приходом весны начнется отток кадров. Многие уезжают в свои села, на джайлоо, в Россию на заработки или на стройки.

Мы изучили этот фактор и, чтобы не было простоев, привлекаем иностранных работников. Сегодня в рамках пилотного проекта у нас трудятся около 10 мигрантов из Пакистана. Если все пройдет нормально, планируем пригласить еще. Они работают грузчиками по сбору твердых бытовых отходов.

Наши граждане уже неохотно идут в дворники. Но это хороший показатель — значит, благосостояние улучшается, экономика растет. Жолдош Чуштуков

— Что сделано предприятием для безопасности дворников во время работы?

— В 2025 году мы усовершенствовали их снаряжение и спецодежду. Оснастили ее более мощными отражателями, чтобы в ночное время дворника видели издалека.

Мы также выдали им налобные фонари и специальные желто-синие маячки. Из-за экономии света дворники иногда вынуждены работать в полной темноте в утреннее время. Жолдош Чуштуков

Что касается цифровизации, в 2025 году внедрили специальную программу, которая устанавливается на телефон сотрудников. Когда он заступает на работу, то включает в ней техническую карту, и мы это видим. По окончании уборки дворник уведомляет в приложении о завершении работы. Далее ее проверяет мастер. Если на линии горит красный свет, это значит, дворник не вышел на работу, проверяем, что случилось.

— Почему в некоторых частях города убирают мусорные баки?

— У нас политика — убирать в частном секторе все мусорные баки и контейнерные площадки. Там будет подворовой вывоз мусора. Наши сотрудники приезжают раз в неделю. Иначе очень много мусора скапливается в частном секторе: газонная трава, ветки и многое другое. Все это выбрасывают около мусорных контейнеров и образуются завалы. Многоэтажные районы это не затрагивает.

— Хочется спросить и о домашних животных. Раз уж вы этим тоже занимаетесь. Например, сейчас с домашними питомцами фактически негде гулять...

— В 2025 году мы раз рассматривали правила содержания домашних животных и этот вопрос там также подняли. Совместно с мэрией сейчас прорабатываем вопрос оборудования в столице специальных площадок для выгула собак.

— Это будет в том месте, где живет хозяин животного, или где-то в отдаленном районе?

— Понимаете, у нас жители делятся на тех, кто любит животных и тех, кто боится их. Пока не знаю, парки это будут, скверы или просто выгульные площадки, но вопрос проработаем в ближайшее время.

У меня есть собака и мне, кроме как во дворе, больше негде с ней погулять. У нас нет условий.

Фото 24.kg. Директор МП «Тазалык» Жолдош Чуштуков

— Мы делаем анализ по массовым мероприятиям. Например, концерты в День Независимости на площади Ала-Тоо. Так вот с каждым годом количество разбросанного мусора сокращается. Отношение людей к соблюдению чистоты в городе стало лучше. Люди, как раньше, мусор где попало не выкидывают.

Мы же всегда призываем: «Помогите нам! Не сорите, и все!»