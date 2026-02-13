В связи с сохраняющейся лавиноопасной обстановкой с 13 по 16 февраля 2026 года в горных районах Кыргызстана ожидаются сход снежных лавин и снежные заносы на следующих автодорогах:

на автодороге Бишкек — Ош на 121–138-м километрах (перевал Тоо-Ашуу), 198–265-м километрах (ущелье Чычкан, перевал Ала-Бел);

на автодороге Суусамыр — Талас — Тараз на 1–14-м километрах (перевал Отмок);

на автодороге Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу на 55–115-м километрах;

на автодороге Ала-Бука — Каныш-Кыя на 45–112-м километрах (перевал Чапчыма);

на автодороге Красная Горка — Акташ на 0–3-м километрах;

на автодороге Сары-Таш — Дароот-Коргон — Карамык на 97–98-м километрах;

на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт на 292–305-м километрах (перевал Долон);

на автодороге Арал — Мин-Куш на 1–14-м километрах;

на автодороге Арал — Суусамыр на 8–21-м километрах;

на автодороге Балыкчи — Казарман — Манас на 326–349-м километрах (перевал Кок-Арт);

на автодороге Каракол — Энильчек на 45–90-м километрах (перевал Чон-Ашуу).

Дороги будут скользкими, возможно образование наледи.

Необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров.