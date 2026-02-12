22:27
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Общество

Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом

Верховный суд Кыргызстана подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами страны по вопросам практической подготовки студентов. Встреча с ректорами и проректорами университетов прошла 12 февраля в здании суда.

Как сообщили в пресс-службе ВС, стороны обсудили углубление взаимодействия между судебной системой и университетским сообществом, включая организацию практики студентов в судах, проведение совместных научно-практических мероприятий и обмен экспертным опытом.

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев отметил, что судебной системе нужны не только юристы, но и специалисты в сфере IT, кибербезопасности, финансов, аналитики и коммуникаций. Поэтому к сотрудничеству пригласили также вузы, не имеющие юридических факультетов.

Среди ключевых направлений взаимодействия:

  • организация производственной и преддипломной практики студентов в судах с наставниками из числа судей и сотрудников аппарата;
  • проведение совместных конференций, круглых столов и экспертных дискуссий;
  • обмен аналитическими и методическими материалами для обновления образовательных программ;
  • повышение квалификации преподавателей и участие ученых в программах Высшей школы правосудия.

Во встрече участвовали руководители Национальной академии наук, КНУ имени Жусупа Баласагына, КРСУ имени Бориса Ельцина, КГТУ имени Исхака Раззакова, ОшГУ, АУЦА, университета «Манас» и других вузов.

По итогам мероприятия стороны договорились развивать долгосрочное сотрудничество. Участники также предложили провести национальную научно-практическую конференцию ко Дню Конституции с участием судей, ученых и представителей вузов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361783/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане пересмотрят программы вузов и уберут устаревшие предметы
В Кыргызстане объявили о запуске форсированной модернизации госуниверситетов
В Высшей школе правосудия при Верховном суде назначен новый директор
Депутат предложила лишать лицензий вузы, не обеспечивающие студентов общежитием
В Верховном суде перенесли рассмотрение дела журналистки Махабат Тажибек кызы
Демографическая зима в Турции: вузы сталкиваются с нехваткой абитуриентов
Медиаплатформа обратилась в Верховный суд по делу Махабат Тажибек кызы
Контракты в вузах. Служба антимонопольного регулирования дала разъяснения
Верховный суд КР рассмотрит ходатайство по делу журналистки Махабат Тажибек кызы
Дастан Бекешев: Молодежь лишают права учиться из-за высокой стоимости контракта
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
12 февраля, четверг
21:55
США могут вложить в экономику Армении более $13 миллиардов — Bloomberg США могут вложить в экономику Армении более $13 миллиар...
21:34
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
21:12
Мэрия анонсировала крупные стройки в столице
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 февраля: дожди
20:35
В России могут заблокировать Google