Общество

Половина всех пациентов с катарактой в мире остается без операции. Почему?

Во всем мире от катаракты страдают 94 миллиона человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, новое исследование, опубликованное в журнале «Ланцет», демонстрирует масштаб проблемы: почти половина всех людей в мире, страдающих от слепоты, вызванной катарактой, по-прежнему нуждаются в хирургическом лечении.

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, которое приводит к ухудшению зрения и может заканчиваться слепотой.

Операция по удалению катаракты очень простая, занимает всего 15 минут и полностью восстанавливает зрение. Однако у многих до сих пор нет возможности пройти эту процедуру.

Среди причин, по которым люди не получают лечение, могут быть нехватка специалистов, низкие доходы, а также недостаточная информированность.

Возраст является основным фактором риска развития катаракты. Она также может быть результатом длительного воздействия ультрафиолетового излучения, употребления табака, применения кортикостероидов и диабета.

За последние 20 лет число людей, проходящих через эту операцию, выросло на 15 процентов, несмотря на то, что старение населения и рост количества случаев катаракты привели к увеличению спроса. В течение текущего десятилетия этот показатель вырастет еще на 8,4 процента. В ВОЗ призывают ускорить его рост и увеличить число тех, кому доступна операция по удалению катаракты, на 30 процентов.

В организации рекомендуют странам интегрировать проверку зрения в систему первичной медико-санитарной помощи, инвестировать в базовую хирургическую инфраструктуру и обеспечить наличие необходимых специалистов, особенно в сельских районах.

ВОЗ также призывает устранить гендерное и географическое неравенство.
