Общество

К 2050 году половина населения мира будет носить очки — офтальмолог

Близорукость (миопия) — актуальная проблема во всем мире. По прогнозам, к 2050 году половина населения Земли станет близорукой, около 4-5 миллиардов человек будут носить очки. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил офтальмолог Азиз Юлдашев.

По его словам, взрослым рекомендован контакт с любым экраном на близком расстоянии до двух часов, а затем следует делать перерыв.

«По возможности нужно погулять 5-10 минут на свежем воздухе и потом продолжить работу, соблюдая интервалы. При контакте с экраном на близком расстоянии моргательный рефлекс снижается, что приводит к синдрому сухого глаза, покраснению. Для профилактики назначаются увлажняющие капли, которые применяются на постоянной основе для снятия дискомфорта. Если есть нарушения, то офтальмолог может дать более подробные рекомендации и помочь подобрать очки», — сказал Азиз Юлдашев.

Он отметил, что не видит смысла в назначении широко рекламируемых биологически активных добавок для глаз. «Они не дают лечебного эффекта и не устраняют нарушения. Лучше употреблять в натуральном виде ту же рыбу, только не в жареном виде, сезонные фрукты и овощи. Будет полезнее», — добавил врач.
