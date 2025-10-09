В Бишкеке в некоторых классах треть школьников уже носит очки из-за неправильного использования гаджетов. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья со ссылкой на офтальмолога Азиза Юлдашева.
По его словам, основная причина проблем со зрением — массовое и бесконтрольное использование гаджетов.
Дети ежедневно проводят часы за экранами, что приводит к снижению физической активности и негативно сказывается на здоровье глаз. Они сидят за экранами много времени и держат устройства слишком близко к глазам.
Длительное использование гаджетов вызывает спазмы глазных мышц, нарушает рефракцию и может привести к косоглазию или необходимости носить очки уже к школьному возрасту.
Постоянное воздействие экрана снижает частоту морганий, вызывая синдром сухого глаза (покраснение и сухость роговицы).
Чтобы минимизировать вред, Азиз Юлдашев рекомендует:
- детям до пяти лет не пользоваться гаджетами, кроме случаев, связанных с образованием. В таких случаях на экран можно смотреть не более 10 минут с расстояния 50 сантиметров с перерывом четыре-пять часов;
- школьникам использовать гаджеты до 30-60 минут в день только для образовательных целей;
- школьникам ежегодно проходить осмотр у офтальмолога и следовать назначениям врача;
- взрослым, работающим за компьютером, делать перерывы каждые два часа: вставать, выходить на улицу или выполнять упражнения для глаз в течение 10 минут.
Использование гаджетов в темноте значительно усиливает их вредное воздействие. Устройства следует использовать только при включенном освещении.
Кроме того, длительное сидение без движения может привести к остеохондрозу шеи, застою крови и другим осложнениям. Проблемы со зрением также возникают из-за возрастных изменений (катаракта, глаукома) и осложнений от сахарного диабета.
Соблюдение рекомендаций поможет сохранить зрение и снизить риски, связанные с использованием гаджетов.
Во второй четверг октября ежегодно по решению Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день зрения.