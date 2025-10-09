В Бишкеке в некоторых классах треть школьников уже носит очки из-за неправильного использования гаджетов. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья со ссылкой на офтальмолога Азиза Юлдашева.

По его словам, основная причина проблем со зрением — массовое и бесконтрольное использование гаджетов.

По прогнозам, к 2050 году 4 миллиарда человек по всему миру будут нуждаться в очках из-за ухудшения зрения.

Дети ежедневно проводят часы за экранами, что приводит к снижению физической активности и негативно сказывается на здоровье глаз. Они сидят за экранами много времени и держат устройства слишком близко к глазам.

Длительное использование гаджетов вызывает спазмы глазных мышц, нарушает рефракцию и может привести к косоглазию или необходимости носить очки уже к школьному возрасту.

Постоянное воздействие экрана снижает частоту морганий, вызывая синдром сухого глаза (покраснение и сухость роговицы).

Чтобы минимизировать вред, Азиз Юлдашев рекомендует:

детям до пяти лет не пользоваться гаджетами, кроме случаев, связанных с образованием. В таких случаях на экран можно смотреть не более 10 минут с расстояния 50 сантиметров с перерывом четыре-пять часов;

школьникам использовать гаджеты до 30-60 минут в день только для образовательных целей;

школьникам ежегодно проходить осмотр у офтальмолога и следовать назначениям врача;

взрослым, работающим за компьютером, делать перерывы каждые два часа: вставать, выходить на улицу или выполнять упражнения для глаз в течение 10 минут.

Использование гаджетов в темноте значительно усиливает их вредное воздействие. Устройства следует использовать только при включенном освещении.

Читайте по теме Моргайте чаще! Чем опасен синдром сухого глаза

Кроме того, длительное сидение без движения может привести к остеохондрозу шеи, застою крови и другим осложнениям. Проблемы со зрением также возникают из-за возрастных изменений (катаракта, глаукома) и осложнений от сахарного диабета.

Соблюдение рекомендаций поможет сохранить зрение и снизить риски, связанные с использованием гаджетов.

Во второй четверг октября ежегодно по решению Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день зрения.