Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей

Многие глазные болезни протекают латентно и дают о себе знать лишь на поздних стадиях. Как и во всем мире, в Кыргызстане растет количество заболеваний органов зрения ввиду роста числа больных сахарным диабетом.

В материале 24.kg о причинах проблем со зрением и как его уберечь.

1 Какие глазные заболевания встречаются наиболее часто? На первом месте — снижение зрительных функций, оно отмечается у больных с возрастной макулярной дегенерацией, диабетической ретинопатией, глаукомой и катарактой. Ранее по причине слепоты и слабовидения лидировала глаукома. В последние годы офтальмологам Кыргызстана удалось противостоять этому процессу, что связано с более ранней диагностикой, оптимизацией методов консервативного и оперативного лечения.

2 Какие главные причины болезни глаз? Высокая распространенность сахарного диабета, увеличение травматизма органа зрения, высокий рост количества преждевременно рожденных детей, а также прогрессивное развитие информационных технологий снижают остроту зрения и качество жизни человека. Существует ряд врожденных патологий глаз, который требует оперативного вмешательства для коррекции. Из-за недостаточного соблюдения правил личной гигиены можно инфицировать глазное яблоко и спровоцировать воспалительный процесс. Отсутствие соблюдения режима, бесконтрольные нагрузки также приводят к снижению зрительных функций.

3 Успешно ли болезни поддаются лечению в условиях нашей медицины? Очень важно регулярно проходить обследование для определения состояния глаз и диагностики заболеваний на ранних стадиях. Успех в лечении возможен при своевременной диагностике и адекватном лечении патологии. Немаловажную роль играет наличие современного оборудования для микрохирургии глаза, которое необходимо обновлять в век высоких технологий, а это не всегда удается.

4 Многие не выпускают из рук смартфоны, даже малыши в колясках имеют гаджеты. Как это влияет на глаза? Как влияют мобильные телефоны на нас, пока еще в достаточной мере не изучено. Тех, кто регулярно пользуется смартфоном, пугают ухудшением зрения и повреждением нервов и мышц. Когда телефон держат лежа или полулежа, его становится невозможно располагать на нужном расстоянии от глаз. Наибольшую опасность устройства представляют именно для детей, поскольку они могут потерять счет времени, сидя в телефоне. Длительное пользование смартфоном вызывает сухость и раздражение глаз, оказывает негативное воздействие на сон ребенка, а также ухудшает качество зрения.

5 Сколько времени можно проводить детям за компьютером, телевизором, гаджетами? Малышам в возрасте двух-трех лет рекомендуется проводить за просмотром мультфильмов не более 15-20 минут в день. Дети четырех-семи лет должны проводить за телевизором, планшетом, компьютером не более 30-40 минут в день. Школьникам от семи лет рекомендуется тратить не более 1,5-3 часов на подобные нагрузки на глаза, обязательно с перерывами. При этом непрерывное время у экрана не должно превышать получаса.

6 Есть ли такие ограничения для взрослых? У взрослых после четырех часов работы за ноутбуком или ПК может развиться компьютерный синдром. Продолжительность непрерывной работы с гаджетами без регламентированного перерыва не должна превышать двух часов.

7 А что делать, если работа постоянно за компьютером? Монитор должен быть установлен на расстоянии вытянутой руки, а верхняя часть экрана — чуть ниже или на уровне глаз. Важно отрегулировать комфортные для глаз контрастность и яркость монитора. И, естественно, необходимо соблюдать гигиену зрения и режим зрительных нагрузок, не забывать про перерывы. Во время пауз делать общие и глазные упражнения. Ощутив усталость, сухость, болезненность глаз во время работы за компьютером, требуется обязательно отдохнуть. В случае утомления органа зрения необходимо снять напряжение при помощи специальной гимнастики. Следует регулярно проверять свое зрение у офтальмолога и при необходимости подбирать очки.

8 Как часто ходить на осмотр? Дети и школьники должны проходить офтальмологическое обследование один раз в год, взрослые (от 18 до 64 лет) — раз в два года.

9 Многие сейчас прибегают к лазерной коррекции зрения. Безопасная ли это процедура? Лазерная коррекция — это эффективно и предсказуемо. Это оперативное вмешательство имеет высокую степень безопасности, возвращает максимально возможную остроту зрения, проводится амбулаторно, обеспечивает быстрый и стабильный результат. Реабилитационный период минимальный. После операции следует избегать попадания инфекций и повреждений глаза, поэтому необходимо на какое-то время отказаться от посещения бассейна, фитнес-клуба и мест с вероятной задымленностью. При отсутствии противопоказаний лазерная коррекция устраняет близорукость (до −10 OD), дальнозоркость (до +5 OD) и астигматизм (до ±3 OD).

10 В каком возрасте лучше всего ее проводить? Какие есть противопоказания? Обязательным условием проведения лазерной коррекции зрения является возраст пациента — ему должно быть не меньше 18 лет. Детям и подросткам, не достигшим совершеннолетия, лазерная коррекция проводится по медицинским показаниям. Зрение пациента должно находиться в стабильном состоянии на протяжении последнего года перед оперативным вмешательством. К противопоказаниям относятся беременность и кормление грудью, относительные возрастные ограничения, некоторые общие заболевания организма, активные воспалительные процессы, дистрофические изменения сетчатки и другие заболевания глаз, в том числе прогрессирующая близорукость, анатомические особенности.

11 Что делать, если лопаются капилляры? Если сосуд в глазу лопнул в результате травмы, ушиба, удара или механического повреждения, бегом к офтальмологу. Чтобы избежать осложнений, необходимо оказать срочную помощь. В других случаях врача тоже нужно посетить, но паниковать не стоит: кровоизлияние рассосется само собой без применения медикаментов.