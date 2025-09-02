Не давать смартфоны детям до пяти лет советует офтальмолог

Детям желательно не давать смартфоны до пяти лет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил офтальмолог Азиз Юлдашев.

По его словам, влияние гаджетов с каждый годом все больше усиливается.

«Детям буквально с рождения дают смартфоны, не соблюдается расстояние до экранов. Это приводит к различным нарушениям зрения, — сказал медик. — Если это процесс обучения, то в ранее возрасте можно дать смартфон на 5-10 минут посмотреть видеоролик, в школьное время период контакта с экранами можно увеличить на 10-20 минут, а затем обеспечить перерыв на 1-2 часа».

Читайте по теме Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей

Он отметил, что нередко родители занимаются своими делами, и ребенок часами сидит за экраном, что негативно сказывается на детском организме, и в итоге может привести к ношению очков и проблемам с осанкой.

Азиз Юлдашев добавил, что в подростковом возрасте время пребывания за смартфоном/компьютером можно увеличить до часа.

«При появлении проблем со зрением ребенок начинает щуриться, в школе на задней парте не видит написанное на доске. Кроме того, появляются головные боли. Если вовремя выявить проблему, то процесс ухудшения зрения можно притормозить. Ежегодный осмотр у офтальмолога никто не отменял. Кто-то строго соблюдает это требование и перед школой обязательно проверяет зрение, но зачастую к нам приходят уже с нарушениями», — заметил врач.