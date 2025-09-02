15:09
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Общество

Не давать смартфоны детям до пяти лет советует офтальмолог

Детям желательно не давать смартфоны до пяти лет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил офтальмолог Азиз Юлдашев.

По его словам, влияние гаджетов с каждый годом все больше усиливается.

«Детям буквально с рождения дают смартфоны, не соблюдается расстояние до экранов. Это приводит к различным нарушениям зрения, — сказал медик. — Если это процесс обучения, то в ранее возрасте можно дать смартфон на 5-10 минут посмотреть видеоролик, в школьное время период контакта с экранами можно увеличить на 10-20 минут, а затем обеспечить перерыв на 1-2 часа».

Читайте по теме
Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей

Он отметил, что нередко родители занимаются своими делами, и ребенок часами сидит за экраном, что негативно сказывается на детском организме, и в итоге может привести к ношению очков и проблемам с осанкой.

Азиз Юлдашев добавил, что в подростковом возрасте время пребывания за смартфоном/компьютером можно увеличить до часа.

«При появлении проблем со зрением ребенок начинает щуриться, в школе на задней парте не видит написанное на доске. Кроме того, появляются головные боли. Если вовремя выявить проблему, то процесс ухудшения зрения можно притормозить. Ежегодный осмотр у офтальмолога никто не отменял. Кто-то строго соблюдает это требование и перед школой обязательно проверяет зрение, но зачастую к нам приходят уже с нарушениями», — заметил врач.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341898/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Без операции не обойтись. Офтальмолог о симптомах и причинах катаракты
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей
Офтальмолог из Южной Кореи бесплатно прооперировал кыргызстанцев
Популярные новости
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Переход на&nbsp;12-летку. А&nbsp;сколько детей у&nbsp;вас в&nbsp;классе? Опрос Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
В&nbsp;Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия В Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
14:57
МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в США МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в...
14:57
Не давать смартфоны детям до пяти лет советует офтальмолог
14:48
Бывший мэр Оша Айтмамат Кадырбаев заключен под стражу до 4 октября
14:39
В городе Ош построят детский сад на 100 мест
14:37
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить