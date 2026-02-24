Родители сами не заметят. Почему недоношенного ребенка важно показать врачу

В Кыргызстане усиливается система раннего выявления и лечения ретинопатии недоношенных — заболевания, которое развивается исключительно у детей, родившихся раньше срока, и может привести к полной необратимой слепоте при несвоевременном лечении. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По словам офтальмолога Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Алины Сагынбековой, ретинопатия недоношенных связана с незрелостью сосудистой оболочки и анатомических структур глаза. Патология формируется не при рождении, а развивается по мере роста ребенка, поэтому особенно важно своевременно проводить обследования.

Ретинопатия недоношенных выявляется в первые три недели жизни. Все дети, рожденные до 35 недель беременности, должны быть обязательно осмотрены врачом-офтальмологом. В Бишкеке такие обследования проводятся в НЦОМиД, в регионах — в центральных областных больницах, где специалисты прошли специальную подготовку и проводят скрининг данной патологии.

Специалисты отмечают: родители не могут заметить развитие заболевания на ранних этапах, поэтому своевременное обращение к врачам в первые недели жизни ребенка играет решающую роль.

Ретинопатия имеет несколько стадий. Первые две требуют динамического наблюдения — в некоторых случаях по мере роста ребенка изменения могут пройти самостоятельно. Однако при прогрессировании заболевания и наличии показаний ребенку проводится специализированное лечение.

Несвоевременное обследование или лечение может привести к полной необратимой потере зрения и последующей инвалидизации.

Современные методы терапии позволяют добиться очень высоких результатов — по мировой и отечественной статистике, у 89–90 процентов детей после своевременного лечения сохраняется хорошее зрение. В отдельных случаях возможны нарушения, которые корректируются очками.

Ежегодно в Кыргызстане расширяют охват обследованиями и усиливают поддержку недоношенных детей. Если ранее основной акцент делался на выявлении патологии, то сегодня формируется полноценная система наблюдения и лечения.

Фото МЗ КР

В 2024–2025 годах в стране значительно вырос объем офтальмологической помощи детям группы риска. Общее число осмотров увеличилось с 851 до 2 тысяч 584. Количество первичных осмотров возросло умеренно — с 881 до 940, а повторные обследования увеличились значительно — с 970 до 1 тысячи 644. Это свидетельствует о регулярном динамическом наблюдении за детьми и повышении качества сопровождения пациентов.

Отдельным этапом развития стало то, что с 2024 года на базе НЦОМиД впервые начали проводить операции при ретинопатии недоношенных. Число детей, получивших специализированное лечение, выросло с 42 в 2024-м до 79 в 2025-м.

Сегодня врачи применяют современные методы лечения — лазерную коагуляцию, anti-VEGF-терапию, возможность проведения которой обеспечена благодаря поддержке Фонда высоких технологий Министерства здравоохранения КР, а также комбинированные подходы.

Это говорит о переходе от этапа расширения скрининга к формированию устойчивой модели активного лечения ретинопатии недоношенных в стране.

Специалисты напоминают: каждого недоношенного ребенка должны обязательно обследовать офтальмолог, ЛОР-врач, невролог и педиатр. Только комплексный подход и раннее наблюдение позволяют вовремя выявить возможные отклонения и сохранить здоровье ребенка.