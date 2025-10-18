Исследование предотвратимой слепоты среди населения старше 50 лет проводят в КР

Национальное общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики совместно с Министерством здравоохранения при поддержке Швейцарского Красного Креста проводят всестороннее исследование «Быстрая оценка предотвратимой слепоты (БОПС-2025)».

По данным пресс-центра Минздрава, это часть международного стандарта, который применяется более чем в 170 странах мира.

Цель исследования:

определить распространенность слепоты и нарушений зрения среди лиц в возрасте 50 лет и старше;

выявить основные причины потери зрения (катаракта, глаукома, заболевания заднего сегмента глаза, рефракционные нарушения);

оценить доступность, качество и эффективность офтальмологических услуг (хирургическое лечение катаракты, коррекция зрения, диспансерное наблюдение);

проанализировать барьеры для получения офтальмологической помощи (географические, финансовые, информационные) и выявить неохваченные группы населения;

сформулировать рекомендации по совершенствованию системы профилактики, диагностики и лечения нарушений зрения в Кыргызстане.

В Кыргызстане подобные исследования уже проводили:

в 2017 году — в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях;

в 2019 году — в Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской и Таласской областях.

Результаты показали, что до 80 процентов случаев слепоты являются предотвратимыми, а ведущими причинами остаются катаракта без своевременного хирургического лечения и глаукома (а также недостаточная коррекция рефракционных нарушений).

Исследование БОПС-2025 будет охватывать Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области. Ожидается, что оно даст свежие и репрезентативные данные для этих регионов, а также позволит сделать обобщенные национальные оценки. Полученные результаты послужат основой для планирования более эффективной офтальмологической помощи и контроля над слепотой в республике.