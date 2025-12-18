11:16
Общество

На перевалах продолжают чистить дороги. Для грузовиков действуют ограничения

На основных высокогорных перевалах республики в связи с ухудшением погоды продолжаются круглосуточные работы по очистке дорог. Как сообщает Минтранс, дорожные службы дежурят на местах и подсыпают песчано-соляную смесь.

По данным на 9.30 18 декабря, все перевалы остаются открытыми, движение транспорта не прекращалось.

При этом ограничения для тяжеловесных грузовых автомобилей сохраняются на двух участках:

  • на перевале Тоо-Ашуу трассы Бишкек — Ош, где запрет введен в 13.00 17 декабря;
  • на перевале Долон дороги Бишкек — Нарын — Торугарт ограничение действует с 18. 40 17 декабря.

На перевалах Соок (Барскоон — Ак-Шыйрак), Чон-Ашуу (Каракол — Энильчек), а также Чар, Ак-Бейит, Кубакы и в Боомском ущелье дороги открыты. Местами отмечается ухудшение погоды, однако движение продолжается.

На перевале Отмок трассы Суусамыр — Талас — Тараз идет снег, но она также остается открытой.

Водителей просят учитывать зимние условия, использовать соответствующие шины и строго соблюдать Правила дорожного движения.
