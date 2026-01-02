12:32
Общество

Ситуация на перевалах: движение транспорта осуществляется в штатном режиме

Фото Минтранса. На перевалах ограничений для движения нет

По состоянию на 11:00 2 января на основных автомобильных перевалах республики ограничений для движения транспорта не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

На перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек – Ош установилась ясная погода. Проезд осуществляется в штатном режиме. Аналогичная обстановка на перевале Соок автодороги Барскоон – Ак-Шыйрак, а также на перевале Чон-Ашуу автодороги Каракол – Энилчек — погода ясная, движение открыто.

На автодороге Бишкек–Нарын–Торугарт на перевалах Долон, Чар, Ак-Бейит, Кубакы, а также в Боомском ущелье дорожное движение осуществляется без ограничений, погодные условия благоприятные.

Кроме того, на перевале Отмок автодороги Суусамыр – Талас – Тараз также отмечается ясная погода, проезд открыт.

Отмечается, что дорожные службы ежедневно проводят работы по обеспечению безопасности движения на всех автомобильных дорогах и перевалах страны.

Водителей призывают учитывать зимние дорожные условия, заранее подготовить транспортные средства к зиме, использовать зимние шины, иметь при себе необходимые принадлежности и строго соблюдать правила дорожного движения.
