На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По состоянию на 9.00 26 декабря все перевалы и основные автодороги страны открыты, движение транспорта, включая большегрузный, осуществляется без ограничений.

В министерстве уточнили, что снег идет на участке трассы Бишкек — Ош (перевал Тоо-Ашуу) и автодороге Суусамыр — Талас — Тараз, в районе перевала Отмок. Дорожные службы проводят очистку проезжей части и обрабатывают трассы песчано-солевой смесью.

Работы по очистке и посыпке инертными материалами продолжаются на всех подведомственных дорогах.

Водителей призывают учитывать погодные условия, при поездках в горные районы и на перевалы переходить на зимнюю резину и иметь при себе необходимые средства безопасности.