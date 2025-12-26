11:12
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок идет снег — водителей просят быть осторожными

На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По состоянию на 9.00 26 декабря все перевалы и основные автодороги страны открыты, движение транспорта, включая большегрузный, осуществляется без ограничений.

В министерстве уточнили, что снег идет на участке трассы Бишкек — Ош (перевал Тоо-Ашуу) и автодороге Суусамыр — Талас — Тараз, в районе перевала Отмок. Дорожные службы проводят очистку проезжей части и обрабатывают трассы песчано-солевой смесью.

Работы по очистке и посыпке инертными материалами продолжаются на всех подведомственных дорогах.

Водителей призывают учитывать погодные условия, при поездках в горные районы и на перевалы переходить на зимнюю резину и иметь при себе необходимые средства безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356147/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
На перевалах продолжают чистить дороги. Для грузовиков действуют ограничения
На перевалах Кыргызстана дороги расчищены и открыты
Не готовые к зиме автомобили становятся причиной заторов на горных дорогах
В Алайкуу ученик пробирается в школу по пояс в снегу
Ситуация на перевалах стабильная: Туз-Бел закрыт, на других — усиленный контроль
В Ак-Суйском районе в снежный занос попали 11 легковушек
В Тюпском районе из снежного заноса освободили восемь автомобилей
Снегопад в Бишкеке. Общественный транспорт вышел на линии в штатном режиме
В стране «ударили» снегопады: Бишкек засыпало, в Оше дождь, на Иссык-Куле ясно
Снегопад в Бишкеке. «Тазалык» работает с глубокой ночи
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
26 декабря, пятница
11:11
Не поняли искусства. В казахском Степногорске власти убрали снежные скульптуры Не поняли искусства. В казахском Степногорске власти уб...
11:10
Для возвращения мигрантов в КР предложено собрать все вакансии в едином центре
11:04
Бритье налысо, нехватка еды и медикаментов. ГСИН ответила на жалобы заключенных
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 декабря
10:50
Международную правовую помощь передали службе судебных исполнителей