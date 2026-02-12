В Бишкеке 12 февраля днем дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов.

Курманкул Зулушев

Родился 12 февраля 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Айдар Суракматов

Родился 12 февраля 1995 года. Депутат Бишкеского горкенеша.

Памятные даты

День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)

Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.

День направлен не только на чествование открытий Чарлза Дарвина, но и на популяризацию науки. Связь научных открытий и ценности человека очевидна. Нет одного без другого. Научные открытия, в которых также можно выявить противоречия, призваны тем не менее служить человеку, облагораживать его, делая мудрее.

Празднование Дня Дарвина в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся.

Международный день брачных агентств

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет.

Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» открыта в Лондоне 29 сентября 1650-го. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным. С каждым годом число клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на веб-сайты в интернете.

