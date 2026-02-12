В Бишкеке 12 февраля днем дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов.
Курманкул Зулушев
Родился 12 февраля 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Айдар Суракматов
Памятные даты
День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)
Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.
День направлен не только на чествование открытий Чарлза Дарвина, но и на популяризацию науки. Связь научных открытий и ценности человека очевидна. Нет одного без другого. Научные открытия, в которых также можно выявить противоречия, призваны тем не менее служить человеку, облагораживать его, делая мудрее.
Празднование Дня Дарвина в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся.
Международный день брачных агентств
По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет.
Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» открыта в Лондоне 29 сентября 1650-го. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным. С каждым годом число клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на веб-сайты в интернете.
