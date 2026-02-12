00:34
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 12 февраля днем дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов.

Отключения света, воды, газа

Курманкул Зулушев 

Родился 12 февраля 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Айдар Суракматов 

Родился 12 февраля 1995 года. Депутат Бишкеского горкенеша.
 

Памятные даты

День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)

Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.

День направлен не только на чествование открытий Чарлза Дарвина, но и на популяризацию науки. Связь научных открытий и ценности человека очевидна. Нет одного без другого. Научные открытия, в которых также можно выявить противоречия, призваны тем не менее служить человеку, облагораживать его, делая мудрее.

Празднование Дня Дарвина в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся.

Международный день брачных агентств

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет.

Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» открыта в Лондоне 29 сентября 1650-го. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным. С каждым годом число клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на веб-сайты в интернете.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
