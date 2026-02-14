На следующей неделе, с 16 по 22 февраля, стриминговые платформы и телеканалы представят несколько заметных проектов. Зрителей ждут как громкие премьеры о мистических способностях и инопланетянах в деревне, так и продолжения популярных хитов. В списке новинок — триллеры, основанные на реальных событиях локдауна, исторические мелодрамы из Мексики и запутанные европейские детективы.

1 «56 дней», триллер, премьера (18 февраля) «56 дней», триллер, премьера (18 февраля)

Кьяра (Дав Камерон) и Оливер (Эван Джогиа) знакомятся в очереди супермаркета накануне локдауна. Спасаясь от одиночества, они решают самоизолироваться вместе. Спустя 56 дней в квартире находят тело. Детективы восстанавливают хронику смертельного романа, пытаясь понять, кто из влюбленных стал жертвой, а кто — жестоким убийцей. Сценарий адаптирует бестселлер Кэтрин Райан Ховард, написанный во время реального локдауна 2020 года.

2 «Менталистка», мистический детектив, премьера (16 февраля) «Менталистка», мистический детектив, премьера (16 февраля)

Главная героиня сериала — психолог Полина Михайлова на первый взгляд кажется обычным специалистом, который умеет читать людей и замечать детали. Но у Полины есть уникальный дар: прикасаясь к предмету или человеку, она может увидеть их прошлое. Скрывая способности от окружающих, Полина устраивается работать в полицию, чтобы найти пропавшую сестру, и начинает работать в паре с капитаном Игорем Ветровым. Его роль исполняет Макар Запорожский. Игорь — профессионал до мозга костей, аналитик и скептик, который не верит ни в какие чудеса и сверхъестественные явления. Однако по ходу расследований он вынужден признать: без дара Полины не обойтись, а сама она не только необычный человек, но и ценный напарник.

3 «Последнее, что он сказал мне», детектив, второй сезон (20 февраля) «Последнее, что он сказал мне», детектив, второй сезон (20 февраля)

Детективный триллер по одноименному бестселлеру писательницы Лоры Дэйв. Семья Ханны и Оуэна переживает непростые времена: мужчину судят за экономическое преступление, а его дочь-подросток Бейли от первого брака не ладит с новой мачехой. Но все становится еще сложнее, когда Оуэн вдруг бесследно исчезает, оставив Ханне лишь записку с просьбой присмотреть за Бейли. Женщина и девочка отправляются на его поиски и узнают нечто странное о его прошлом.

4 «Ночной агент», триллер, третий сезон (19 февраля) «Ночной агент», триллер, третий сезон (19 февраля)

Остросюжетный боевик о молодом агенте ФБР, которому поручают необычное задание. Он должен дежурить в подвале Белого дома рядом с телефоном, который никогда не звонит. Сперва герой верит, что его вмешательство вот-вот потребуется, и он не оставляет пост ни на минуту. Но постепенно собственная работа начинает казаться ему скучной, рутинной и никому не нужной. Все меняется, когда в подвале наконец раздается заветный звонок, втягивая парня в настоящий политический заговор.

5 «Портобелло», драма, премьера (20 февраля) «Портобелло», драма, премьера (20 февраля)

История жизни Энцо Торторы, известного ведущего телепрограммы «Порто Белло», обвиненного некоторыми сотрудниками органов правосудия в том, что он состоит в каморре, занимающейся наркоторговлей.

6 «Одербрух», детектив, второй сезон (22 февраля) «Одербрух», детектив, второй сезон (22 февраля)

В поле рядом с небольшой деревней в регионе Одербрух на немецко-польской границе обнаруживают обескровленные тела 248 жертв убийства. Следствие ведут инспектор Станислав Заяк из Польши, а также комиссар Роланд Фойт и бывший полицейский Мэгги Кринг из Германии, которые выросли в этих местах. Личные истории следователей переплетаются с ужасной находкой, и тайны Одербруха выходят на всеобщее обозрение.

7 «Шоколад на крутом кипятке», историческая мелодрама, второй сезон «Шоколад на крутом кипятке», историческая мелодрама, второй сезон

Разгар Мексиканской революции. Тита де ла Гарса (Азул Гуайта Бракамонтес) и Педро Мусквис (Андрес Байда) влюблены, но им нельзя быть вместе из-за старых семейных традиций. Чтобы справиться с нахлынувшими чувствами, Тита отдает всю себя готовке.

8 «Не в своей тарелке», комедия, премьера (16 февраля) «Не в своей тарелке», комедия, премьера (16 февраля)

По сюжету только Игорь знает правду об инопланетных гостях. Но и Сергей Петрович чувствует, что в деревне творится неладное, и начинает расследование. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь: Игорь встретил тех, кто поможет поднять деревню, отец Агафон — кого направить на истинный путь, учительница Ира нашла родственную душу в лице оптимиста Ромы, а продавщица Люба — богатыря в образе межпланетного защитника Бори. Пока Света, мама Бори и Ромы, ремонтирует корабль, вся семья живет в человеческих оболочках. Но скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг.

