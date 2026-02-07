12:36
От детективных триллеров до кислотного сюрреализма: сериалы следующей недели

Фото из интернета. Главный герой сериала «Темные ветра»

На следующей неделе (9 — 15 февраля) зрителей ждет гремучая смесь жанров: возвращение культовых детективов, экологические драмы, основанные на реальных событиях, и безумные комедийные триллеры. От пыльных дорог американского Юго-Запада 1970-х до футуристических мультивселенных — мы собрали самые интересные премьеры и продолжения любимых шоу.

1
«Темные ветра», триллер, четвертый сезон (15 февраля)

Это психологический триллер о загадочном расследовании 1970-х годов на основе серии детективов Тони Хиллермана. В юго-западной части Соединенных Штатов происходит двойное убийство. За дело берутся опытные детективы-напарники Липхорн и Чи. Сперва полицейским кажется, что это рядовое преступление, раскрыть которое не составит им труда. Вот только с каждой новой зацепкой, будто специально оставленной убийцей, они понимают, что имеют дело с настоящим злом.

2
«Алекс Кросс», детектив, второй сезон (11 февраля)

Главный герой сериала — опытный и одаренный чернокожий сыщик по имени Алекс Кросс. Это примерный семьянин, любящий супруг и заботливый отец, который руководит собственным детективным агентством. Но жизнь мужчины идет наперекосяк, когда жену убивают. Виновник трагедии — один из серийных маньяков, которого Алекс так и не сумел отправить за решетку. С этого дня единственная цель на пути героя — найти убийцу и отомстить ему, даже если ради этого придется переступить закон самому.

3
«Свинцовые дети», драма, премьера (11 февраля)

Врач Иоланта Вадовска-Кроль (Йоанна Кулиг) раскрывает эпидемию свинцового отравления у детей близ завода в Катовице. Власти скрывают правду ради плана. Рискуя свободой, доктор вступает в бой с системой 1970-х, пытаясь организовать тайное лечение и срочно переселить семьи из зоны экологического бедствия.

4
«Эмилия-Романья: Долина моторов», драма, премьера (10 февраля)

Италия, Эмилия-Романья. В самом сердце индустрии роскошных суперкаров разгорается война между вековыми династиями и амбициозными стартапами. Талантливый инженер стремится сохранить уникальное семейное наследие, сталкиваясь с корпоративным шпионажем и предательством близких на фоне бешеных скоростей.

5
«Ловкий Плут», драма, второй сезон (10 февраля)

Сериал снят по мотивам классического английского произведения «Оливер Твист» писателя Чарльза Диккенса. События разворачиваются в Австралии 1850-х годов. В центре сюжета оказывается Джек Докинз, известный вор и ловкач. Главный герой тщетно пытается избавиться от дурных привычек, но у него ничего не выходит. Докинз продолжает жить двойной жизнью — он одновременно и карманник, и хирург. Талантливые ограбления перемежаются с операциями, от которых зависят жизни людей.

6
«Как попасть в рай из Белфаста», комедийный триллер, премьера (12 февраля)

Мамы и карьеристки, уставшие от хлопот и рутины, получают письмо о смерти их четвертой лучшей подруги. После жутких событий на ее похоронах троица отправляется в «опасное и уморительное» путешествие по стране, чтобы разобраться в тайнах прошлого, своих и умершей подруги, а также похоронить парочку страшных секретов.

7
«Рафаэла и ее безумный мир», комедия, премьера (17 февраля)

Дисфункциональная Рафаэла (Ингрид Гарсия Йонсон) с гротескной свитой подруг вроде Корпус (Анибаль Гомес) пытается спасти мир до наступления унылой зрелости. В вихре пижамных вечеринок и временных парадоксов героини погружаются в кислотный сюр, где здравый смысл давно капитулировал без боя.

8
«Поиск Эвилан», мультфильм, премьера (14 февраля)

Камилла (Эстер Вальден), одаренная тринадцатилетняя девочка, случайно шагает под грузовик и попадает в магический Гвендалавир. Там она узнает, что ее имя Эвилан, а сама она владеет даром Воображения. С другом Салимом (Скотти Бернард) и стражем Эдвином (Сильвен Агасс) героиня должна освободить Хранителей, чтобы спасти империю от зла.

9
«Сверхкосмический шериф Гайбан Инфинити», мультфильм, премьера (15 февраля)

Рейджи Доки (Кохэи Нагата) трансформируется в Гайбана Инфинити, чтобы защитить мультивселенную «Космо-слои». Путешествуя на корабле «Космо-Гавалион», он охотится на «Эмольгию» — сущностей, питающихся эмоциями людей. Вместе с альтернативными версиями, такими как Гайбан Бусидо (Рюга Акаханэ), он сражается за порядок в измерениях.

10
«Гриффины», мультфильм, 24 сезон (15 февраля)

В этом сезоне ожидается множество абсурдных приключений семьи Гриффинов, включая пародии и социальную сатиру, возможно, с отсылками к актуальным событиям 2026 года. Сюжет будет сосредоточен на семейных динамиках и безумных сюжетах, продолжая традиции шоу, таких как гэги и черный юмор.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (2 — 8 февраля), можно посмотреть здесь.
