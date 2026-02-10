20:26
Общество

Фонд развития туризма КР вернул 56,1 миллиона сомов дебиторской задолженности

С участием заместителя председателя кабмина Бакыта Торобаева состоялось заседание коллегии Министерства экономики и коммерции.

По данным ведомства, на нем заслушан отчет Фонда поддержки развития туризма за 2025 год.

Глава фонда Адилет Джанузаков сообщил, что с приходом новой команды была проведена комплексная оценка деятельности ведомства с акцентом на усиление финансовой дисциплины, повышение эффективности расходов и концентрацию средств на приоритетных направлениях.

«В результате усиления финансового контроля фонду удалось вернуть 56,1 миллиона сомов дебиторской задолженности, включая полное погашение займов по проектам в Нарыне и селе Тосор. Оптимизированы операционные расходы на IT, связь и сопутствующие услуги, что позволило выстроить более устойчивую и прозрачную модель управления ресурсами», — говорится в сообщении.

Консолидированные средства направлены на реализацию ключевых инфраструктурных проектов.

«На сегодняшний день из 18 объектов сети Rest Point функционируют 11, остальные находятся на высокой стадии готовности. Дополнительно привлечены грантовые средства Всемирного банка в более $4,5 миллиона для строительства трех новых объектов в Ошской области», — отметил Адилет Джанузаков.

Он сообщил, что дочерняя компания фонда — GoBus обеспечивает регулярные пассажирские перевозки и выступает логистическим партером крупных туристических и имиджевых мероприятий. В настоящее время ведется подготовка к внедрению системы электронного билетирования для междугородних перевозок.

Параллельно фонд продвигает проекты национального значения, ориентированные на привлечение инвестиций и формирование долгосрочного экономического эффекта. По проекту международного спортивного комплекса «Тамга-Тосор» ведется активная работа с инвесторами, общий объем инвестиций превышает $100 миллионов. Также продолжается развитие проектов Baytik Mountain Resort и Chatkal Mountain Resort.
