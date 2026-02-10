13:17
Общество

В 2026 году в городе Ош построят 10 новых школ

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев провел в Оше совещание по вопросу строительства 10 новых школ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что учебные заведения будут построены за счет республиканского бюджета. Глава Минстроя посетил участки, на которых планируется возведение школ.

Во встрече приняли участие мэр южной столицы Женишбек Токторбаев и представители органов местного самоуправления.

«В ходе встречи рассмотрены проекты 10 образовательных учреждений, запланированных к строительству в Оше в 2026 году. Определены места их размещения, обсуждены вопросы инфраструктурного обеспечения и этапы реализации. Особое внимание уделено готовности земельных участков, проектно-сметной документации и соблюдению сроков строительства», — сказали в Минстрое.

По данным ведомства, профильным государственным и местным органам поручено обеспечить эффективное взаимодействие и завершить возведение школ в установленные сроки.

Нурдан Орунтаев подчеркнул необходимость строительства современных социальных объектов с использованием качественных материалов. 
