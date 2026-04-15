Детей будет больше. Открывать больше садиков в Кыргызстане призывает эксперт

В Кыргызстане нет демографической проблемы, прирост населения имеет положительный коэффициент, а значит, в ближайшие пять лет появится еще около 1 миллиона маленьких кыргызстанцев. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила член правления Ассоциации детских образовательных организаций Лейла Кельдибекова.

«Поэтому очень важно адаптировать инфраструктурные условия для дошкольного образования уже сейчас. Количество школ и садиков, которые открываются в республике ежегодно, не охватит то число детей, которые родятся. Нужно подготовиться к приему такого объема детей заранее, чтобы они получали образование с малых лет», — сказала она.

Лейла Кельдибекова отметила, что с 2022 года со стороны государства внедрено много инициатив. Например, отменено лицензирование частных школ и образовательных центров, не связанных с жизнью или здоровьем человека (автошколы, медицинские услуги, языковые курсы, подготовка к школе). Это позволило расширить количество образовательных организаций.

Благодаря различным инициативам охват дошкольным образованием вырос с 27 до 40 процентов. Это большой шаг, но этого все равно мало, большое число детей еще не охвачено. Особенно остро проблема стоит в регионах. Лейла Кельдибекова

Она добавила, что частным организациям важно окупать себя — прибыль дает возможность развиваться дальше, расширять программы, обучать сотрудников, улучшать материальную базу (купить больше игрушек, пособий, улучшить игровые площадки и инфраструктуру помещения в целом).

«Цены растут, коммунальные услуги дорожают, инфляция, но не всегда можно поднять цену на наши услуги, чтобы осталась доступность к садикам. И возможность себя оправдать — это увеличить допустимое число детей. Садики, не соблюдающие санитарные нормы, правила безопасности и прочее, просто не выживут на рынке и закроются. Ведь родители заберут ребенка. Нормальная здоровая конкуренция оставляет тех, кто дает услуги достойного качества», — подчеркнула Лейла Кельдибекова.

По данным на январь, на различных стадиях строительства в стране находится 216 школ и 107 детских садов. Планируется, что в 2026-м половина из них будет полностью завершена и введена в эксплуатацию.