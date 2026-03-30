Власть

В КР в 2026 году намерены довести охват дошкольным образованием до 60 процентов

В стране в этом году намерены довести охват дошкольным образованием до 60 процентов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи при обсуждении ратификации соглашения между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития по дошкольному образованию заявила заместитель министра образования и науки Назира Джусупбекова.

По ее словам, Минпросвещения в рамках государственной стратегии и национальной политики большое внимание уделяет дошкольному образованию.

«К 2025 году охват детей дошкольным образованием составил 51 процент. Согласно плану на 2026-й, он должен быть доведен до 60 процентов. Для достижения этого плана проводится комплексная работа с местными органами власти, донорами, Минстроем и другими вовлеченными сторонами.

Мы также работаем в рамках государственно-частного партнерства. Есть практика выдачи облегченных кредитов предпринимателям, которые готовы вкладываться в строительство дошкольных организаций. Так, к примеру, в 2025 году выдано пять таких льготных кредитов, на которые построены пять детских садов», — отметила Назира Джусупбекова.

Она добавила, что ратификация соглашения также направлена на улучшение ситуации с дошкольным образованием в республике.

Депутаты призвали усилить работу по обеспечению населения детсадами в труднодоступных регионах КР.
