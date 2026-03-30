Комитет одобрил ратификацию соглашения с МАР по развитию дошкольного образования

Комитет Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи одобрил ратификацию соглашения о финансировании (дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего») между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития на сумму $4 миллиона 360 тысяч и письма-соглашения о грантовой технической помощи (дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего») между КР и МАР на сумму $2 миллиона, подписанных 14 октября 2025 года в Вашингтоне (США) в первом чтении.

Как отметили представители Министерства просвещения, проект «Дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего» на $6,36 миллиона ($4,36 миллиона — кредит, $2 миллиона — грант) будет направлен на всестороннюю поддержку системы дошкольного образования в стране с акцентом на увеличение охвата детей дошкольного возраста образованием и пилотирование модели государственно-частного партнерства в дошкольном образовании.

В рамках реализации данного проекта предусмотрены следующие мероприятия:

1. Ремонтно-реабилитационные работы и оснащение в девяти существующих зданиях (возвращенные детские сады и общественные объекты) для создания детсадов полного дня.

2. Планируется реорганизовать и оснастить помещения в существующих детских садах для эффективного использования помещений (128 комнат) путем преобразования спальных и игровых для увеличения количества групп.

3. Планируется пилотирование модели ГЧП (на основе ваучера в дошкольном образовании).

Пилотный проект будет разработан и реализован на основе результатов анализа существующих моделей услуг воспитания и ухода за детьми младшего возраста и выявления наиболее эффективных, включая ГЧП, которые поспособствуют более быстрому расширению воспитания и ухода за детьми младшего возраста (от одного года до пяти лет).

4. Организация и проведение пятидневных тренингов для 397 слушателей (работников дошкольного образования в центрах, поддерживаемых проектом, женщин-предпринимателей) вновь созданных и дополнительных групп дошкольных образовательных организаций по вопросам современных технологий дошкольного образования и организации детских садов различного типа.

Основной целью дополнительного финансирования реализуемого проекта «Образование для будущего» является расширение сферы текущей деятельности проекта путем предоставления семьям улучшенного доступа к дошкольному образованию с качественным уходом за детьми в течение полного дня.

Условия кредитования:

— срок погашения — 50 лет, включая льготный период 10 лет;

— льготный период: 10 лет с ожидаемой даты одобрения советом директоров;

— процентная ставка: 0 процентов и 0 процентов платы за обслуживание;

— погашение основного долга: 1,25 процента каждый семестр (выплачивается каждые шесть месяцев, начиная с 11-го по 50-й год погашения);

— максимальная ставка сбора за обязательство составляет половину от 1 процента (сборы за обязательство МАР утверждаются ежегодно, и в настоящее время они установлены на уровне 0 процентов).