Бишкек как страна в стране. Почему это нужно менять

В последнее время все больше кыргызстанцев — от депутатов Жогорку Кенеша до простых жителей — задаются вопросом: почему аренда жилья в Бишкеке так выросла. Недавно об этом публично высказался и торага Жогорку Кенеша КР Нурланбек Тургунбек уулу, подчеркнув, что из-за неадекватных цен на аренду квартир и домов многие семьи оказываются в отчаянном положении. Но проблема на самом деле глубже, чем просто цены на аренду.

Бишкек как точка неустойчивости

Для сравнения, в Берлине проживает всего 3,9 процента населения Германии (3,7 миллиона из 84 миллионов).

Бишкек самый большой город Кыргызстана. Конечно, не мегаполис, но с постоянно растущим населением, превышающим по официальным данным на сегодняшний день 1,2 миллиона человек, а по неофициальным – 1,4 миллиона. Эти цифры означают, что каждый пятый житель Кыргызстана проживает именно в столице, а это уже сверхконцентрация населения – это около 20 процентов от населения страны.

Для Кыргызстана Бишкек стал не просто административным центром, а точкой перегрузки: транспортной, коммунальной, экологической и социальной. Но по силам ли ему эта ноша.

Сегодня аренда 1-комнатной квартиры в центре Бишкека достигает $400–450, тогда как средняя зарплата — около $380. То есть 105 -120 процентов от дохода – это стоимость аренды квартиры - студии в «золотом квадрате» столицы.

Если посмотреть через этот маркер на крупные города в других странах, то картина такая:

Алматы – средняя зарплата - $673, аренда «однушки» около $570, или 85 процентов от дохода;

– средняя зарплата - $673, аренда «однушки» около $570, или 85 процентов от дохода; Астана – зарплата $600–650, аренда - $570–600, итого в 90 процентов от дохода обойдется аренда жилья;

– зарплата $600–650, аренда - $570–600, итого в 90 процентов от дохода обойдется аренда жилья; Санкт-Петербург – зарплата около $1 тысячи 270, аренда 1 – комнатной квартиры около $930, или 73 процента;

– зарплата около $1 тысячи 270, аренда 1 – комнатной квартиры около $930, или 73 процента; Москва – зарплата около $1 тысячи 480, аренда около $1 тысячи 560, то есть 105 процентов от дохода;

– зарплата около $1 тысячи 480, аренда около $1 тысячи 560, то есть 105 процентов от дохода; по Германии средняя зарплата от 2 тысяч 600 до 2 тысяч 800 евро, аренда от 850 до 1 тысячи евро, то есть 35–40 процентов от дохода.

Резюмируя, Бишкек со своими 120 процентами от зарплаты, которые кыргызстанцы вынуждены отдавать за аренду 1 комнатной квартиры в центре, находится в зоне критического социального и экономического стресса.

Даже крупные города СНГ, такие как Москва, Алматы, Астана, демонстрируют меньшую нагрузку.

Не говоря уже о Германии, где аренда занимает до 40 процентов зарплаты, что считается международным стандартом допустимости. Потому что, когда аренда жилья больше дохода, ситуация выходит за пределы экономического смысла.

Помимо высокой аренды жилья, есть и другие маркеры, указывающие, что Бишкек, метафорически выражаясь, трещит по швам. Например, перегруженный общественный транспорт и пробки на дорогах, ставшие нормой. Коммунальные и инженерные сети, работающие на износ, без запаса прочности. Смог зимой, достигающий опасных для здоровья показателей.

Рынок труда, медицина, образование, бизнес — все сосредоточено в Бишкеке. Вся страна постепенно мигрирует в столицу, ослабляя собственные регионы. Эта модель неустойчива. Она ведет к социальной, экономической и экологической деградации.

Германия: модель устойчивой децентрализации

Германия, как и многие другие европейские страны, осознанно избежала создания мегаполисов или городов – центров, в которых сконцентрирована вся жизнь.

В стране есть сеть равноправных городов, связанных между собой железной дорогой, которая как позвоночник страны, вдоль которого растет экономика. Инфраструктура, рабочие места и жилье доступны в каждом регионе. Берлин не центр «всего», а один из многих городов в системе.

Многие немцы вообще предпочитают жить в небольших поселках и ездить на работу в город. В таких поселках есть абсолютно все, что нужно для жизни, – школы для детей, нисколько не хуже школ в городах, спортивные и музыкальные школы, футбольные поля, бассейны и теннисные корты, поликлиники и кабинеты зубных врачей, магазины, кафе, рестораны.

Такая децентрализованная модель не только устойчива, но и справедлива, потому что никто не должен мигрировать в столицу ради жизни.

Что из модели Германии можно адаптировать в Кыргызстане

По сути, мы идем в том же направлении. Правительство КР уже делает важные шаги для децентрализации и это заслуживает отдельного признания:

Так, за последние два года в Чуйской области открыто более 20 предприятий: автосборка, переработка, энергетика, легкая промышленность. Это новые рабочие места, которые появились не в столице, а в ее пригородах.

Общий объем прямых инвестиций, привлеченный именно на развитие производства в Чуйской области, только в 2024 году - свыше 44 миллиардов сомов. Это заметный скачок по сравнению с 14,3 миллиарда сомов в 2022-м и 27,9 миллиарда сомов в 2023 году. Причем это инвестиции только в основной капитал и не охватывают, например, портфельные или финансовые инвестиции.

Реализуется программа доступного жилья. По всей стране, причем не только в городах, активно строятся многоквартирные, многоэтажные дома под ипотеку через ГИК.

Развивается инфраструктура, строятся объездные трассы вокруг Бишкека, начато улучшение железной дороги и региональных связей.

Направление найдено. Необходимо сделать его стратегическим, системным, необратимым.

Рельсы будущего: стратегия вдоль железной дороги

электрификации, запуске регулярных городских электропоездов;

связи с райцентрами: Кант, Аламедин, Военно-Антоновка, Сокулук, Кара-Балта;

создание городов-спутников и малых промышленных узлов;

развитии в пределах 1–2 километров от ж/д узлов.

многофункциональных поселениях: жилье + производство + социальная инфраструктура.

Помимо уже запущенных проектов, для разгрузки Бишкека и изменения системы расселения в стране можно создать модель децентрализованного развития на основе железной дороги от Токмака до Кара-Балты. Для этого нужно, во-первых, провести модернизацию железной дороги. Она должна заключаться в следующем:

Во-вторых, можно реализовать программу «территориальной амнистии»:

Не спрашивать о происхождение капитала, если он вложен вне Бишкека.

«Бонусы» для тех, кто хочет открывать бизнес, производство, строить инфраструктурные и социально-культурные объекты или жилье в области: бесплатная земля, налоговые каникулы, упрощенные разрешения на строительство и другое в обмен на рабочие места и жилье.

Через 3–5 лет — дать возможность переоформить бизнес официально, без ретроактивных проверок.

Иными словами, перевести «тень» в созидание, дать ей территорию, а не репрессию.

Тогда мы получим многокомпонентную программу: электричка – как стержень, город-спутник – как клетка будущего организма, доступное жилье - как воздух для молодежи.

В Германии города выросли вдоль железных дорог, которые почти всегда проходят практически по центру городов и поселков. В Кыргызстане настало время сделать железную дорогу сердцевиной новой территориальной структуры, вектором новой экономики.

Нам нужен территориальный и социальный баланс.



Автор: Омурбек Текебаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в ФРГ