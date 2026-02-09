Комик Нурлан Сабуров прокомментировал 50-летний запрет на въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров впервые высказался о полученном запрете на въезд в Россию на 50 лет. Его обращение опубликовано в Instagram, после чего артист удалил все свои посты.

Он заявил, что не собирается подробно комментировать ситуацию, и передал вопрос юристам.

Фото из социальных сетей

«Не буду комментировать сложившуюся ситуацию. Есть юристы — они на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами. Время расставит все на свои места», — написал Нурлан Сабуров.

Комик отметил, что его карьера началась в Екатеринбурге 15 лет назад и продолжилась в Москве. И подчеркнул, что всегда чувствовал теплое отношение зрителей в российских городах.

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», — заметил Нурлан Сабуров.

В конце обращения артист попросил журналистов и блогеров не трогать его семью, подчеркнув необходимость уважения к частной жизни жены, детей и близких.

По данным СМИ, о запрете Нурлан Сабуров узнал 6 февраля во время паспортного контроля в аэропорту Внуково, куда прилетел из Дубая. После уведомления он улетел в Казахстан.

Напомним, решение о запрете на въезд действует 50 лет, что является одной из самых длительных ограничительных мер подобного рода, применяемых в отношении публичных фигур.