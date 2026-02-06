14:42
Общество

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Известному казахстанскому стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезжать на территорию Российской Федерации 50 лет. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Фото из интернета

По данным РИА Новости, решение о запрете принято 30 января «в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

Согласно публикациям Telegram-каналов и СМИ, запрет на въезд вынесен после того, как Нурлан Сабуров прибыл в Москву рейсом из Дубая и прошел паспортный контроль в аэропорту Внуково. Там ему вручили официальный документ о включении в список нежелательных лиц в РФ на длительный срок.

В ряде публикаций отмечается, что одной из причин стала критика спецоперации в Украине в сочетании с нарушениями миграционного и налогового законодательства России.

Официального подтверждения от российских властей или комментариев самого комика на момент публикации нет.
