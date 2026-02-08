14:20
Люксовый поезд по маршруту Пекин — Ташкент пройдет через Кыргызстан

Британский туроператор Golden Eagle Luxury Trains объявил о запуске нового железнодорожного тура класса люкс — «Великий шелковый путь на поезде» (The Great Silk Road by Train). Информация об этом опубликована в международном туристическом издании Travel and Tour World.

Маршрут рассчитан на 22 дня и проходит по территории пяти стран — Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Общая протяженность пути составляет 3 тысячи 862 километра. Путешествие начинается в Пекине и завершается в Ташкенте.

Программа тура построена вокруг ключевых исторических и культурных памятников древнего Шелкового пути. В КНР предусмотрено посещение Запретного города, Великой китайской стены, Терракотовой армии в Сиане и пещер Могао в Дуньхуане.

В Узбекистане маршрут включает Самарканд, Бухару и Хиву — города, сыгравшие важную роль в истории Шелкового пути и внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо экскурсионной программы, заявлены дополнительные активности, в том числе катание на верблюдах в пустыне Гоби и частный авиаперелет в Алматы.

В официальных материалах компании о новом маршруте пока не уточняется, через какие именно города и станции пройдет поезд по территории Кыргызстана и где будут запланированы остановки.

Стоимость путешествия начинается от $50 тысяч 700 на человека при двухместном размещении. В цену включены проживание, питание, экскурсионная программа, трансферы и страховка.

Первый заезд запланирован на 21 сентября — 12 октября 2026 года.
