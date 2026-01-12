10:21
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Сколько потратят на организацию Всемирных игр кочевников, рассказал чиновник

VI Всемирные игры кочевников (ВИК) пройдут 1-6 сентября на новом стадионе «Бишкек-Арена». Об этом журналистам сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

По его словам, президент Садыр Жапаров лично контролирует этот процесс, а рабочей группой руководит управляющий делами главы государства Каныбек Туманбаев.

«Открытие Игр кочевников будет сопряжено с саммитом ШОС и Днем независимости Кыргызстана. Поэтому мероприятию уделяется очень большое внимание», — пояснил чиновник.

Минкультуры планирует потратить на организацию Игр более 500 миллионов сомов. 

«Игры кочевников традиционно будут проходить на Иссык-Куле. Как всегда, будет построен этногородок, на ипподроме будут проводиться конноспортивные игры. Кроме того, мы хотим задействовать и Центр кочевой цивилизации в селе Орнок, «Рух Ордо» тоже будет задействован», — рассказал Мирбек Мамбеталиев.

На ВИК ожидается прибытие гостей из 89 стран.

Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. Туда входят игры исторически кочевых народов Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357418/
просмотров: 639
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан получил исключительные права на бренд «Всемирные игры кочевников»
Флаг Всемирных игр кочевников подняли на высочайшей горе Африки — Килиманджаро
В КР в рамках Всемирных игр кочевников стартует проект «Биримдик кербени»
Графиня Александра Толстая назначена послом Всемирных игр кочевников — 2026
Айсулуу Тыныбекова стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников
Бишкек готовится к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников
Кыргызстан пригласил Беларусь принять участие во Всемирных играх кочевников
Оргкомитет объявил дату Всемирных игр кочевников в Кыргызстане
Венгрия примет участие во Всемирных играх кочевников
ВИК-2024. Кыргызстанские спортсмены пожаловались депутату на Минкультуры
Популярные новости
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка &laquo;Алтай&raquo; Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на&nbsp;недвижимость предлагает Дастан Бекешев Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
США прекращают участие в&nbsp;66&nbsp;международных организациях. Трамп подписал документ США прекращают участие в 66 международных организациях. Трамп подписал документ
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
12 января, понедельник
10:06
Золото турнира Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстанец — Залкарбек Табалдиев Золото турнира Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстане...
10:00
Проект BELES по выпуску отечественных автобусов приостановлен
09:49
Беспорядки против беспорядков. Власти Ирана призвали выйти своих сторонников
09:38
Кинопавильон и студия Dolby Atmos могут появиться в Кыргызстане — Минкультуры
09:23
Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
11 января, воскресенье
21:16
Американские военные могли применить новое оружие в Венесуэле — СМИ