Сколько потратят на организацию Всемирных игр кочевников, рассказал чиновник

VI Всемирные игры кочевников (ВИК) пройдут 1-6 сентября на новом стадионе «Бишкек-Арена». Об этом журналистам сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

По его словам, президент Садыр Жапаров лично контролирует этот процесс, а рабочей группой руководит управляющий делами главы государства Каныбек Туманбаев.

«Открытие Игр кочевников будет сопряжено с саммитом ШОС и Днем независимости Кыргызстана. Поэтому мероприятию уделяется очень большое внимание», — пояснил чиновник.

Минкультуры планирует потратить на организацию Игр более 500 миллионов сомов.

«Игры кочевников традиционно будут проходить на Иссык-Куле. Как всегда, будет построен этногородок, на ипподроме будут проводиться конноспортивные игры. Кроме того, мы хотим задействовать и Центр кочевой цивилизации в селе Орнок, «Рух Ордо» тоже будет задействован», — рассказал Мирбек Мамбеталиев.